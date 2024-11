Assalto capitale a Leao: lascia il Milan a gennaio

Rafa Leao può lasciare il Milan a gennaio: è assalto del club della Capitale, clamoroso colpo di scena sull’esterno

Indolente a tratti, abulico, quasi svogliato. Rafael Leao sta diventando sempre più un problema per il Milan. Probabilmente influiscono sugli atteggiamenti del lusitano anche i rapporti tesi con Paulo Fonseca, decisamente ai minimi termini, ma di certo c’è che al momento Leao non solo non sia l’uomo in più per il Milan ma addirittura è “l’uomo in meno”.

Ecco perché nelle ultime gare disputate Leao si è accomodato inizialmente in panchina: una scelta, quella del tecnico, dettata proprio dalla condizione fisica scadente del calciatore e dall’apporto in campo. Gli preferisce costantemente Okafor, con lo svizzero in questo momento più ficcante e sicuramente più pericoloso del compagno di reparto.

E riflessioni in corso non possono non esserci in via Aldo Rossi. Se, infatti, la posizione di Fonseca non è certo salda, complici i risultati non entusiasmanti della squadra, anche Leao potrebbe presto ritrovarsi sotto esame: la sua valutazione di 100 milioni è già un lontano ricordo visto come in queste prime giornate il suo apporto sia stato deficitario. Un solo gol (ma anche quattro assist) in otto giornate di Serie A disputate, tre presenze in Champions League senza alcun acuto per lui.

Leao lascia il Milan: nuovo club, sostituirà un top player

Ci si aspetta molto di più da Leao essendo comunque il calciatore più rappresentativo e di maggior talento del Milan ma è chiaro che se la situazione dovesse proseguire così, non è esclusa una sua partenza già nel mercato di gennaio.

Sono diverse le squadre che hanno mostrato interesse nei confronti di Rafa Leao. L’ultima, in ordine di tempo, è stato l’Atletico Madrid di Diego Simeone. A partire dalla prossima stagione, infatti, perderà Griezmann che ha già annunciato il suo addio per volare in MLS, probabilmente ai Los Angeles FC.

Un vuoto in rosa che il Cholo starebbe pensando di colmare proprio con l’esterno lusitano, considerato come l’addio del francese libererebbe il bilancio dei colchoneros di un ingaggio davvero molto ingombrante. Al momento nessuna trattativa concreta oppure ufficiale, ma è possibile che a breve l’Atletico possa iniziare a contattare il club.

D’altronde Leao è ben visto in casa Atletico ed i rapporti con l’agente del calciatore sono davvero ottimi. Se nascerà presto una trattativa lo scopriremo solo nelle prossime settimane.