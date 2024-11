Con Chiesa al Liverpool, scappano tutti dalla Serie A

Un colpo di scena clamoroso: il big è pronto a lasciare la Serie A per approdare al Liverpool, giocherà al fianco di Federico Chiesa

La scorsa estate il calcio italiano – e la Juventus in particolare – ha perso uno dei suoi talenti più brillanti che negli ultimi anni si era un pò perso. Federico Chiesa ha sposato il progetto del Liverpool, trasferendosi in Premier League per una cifra irrisoria: a meno di un anno dalla scadenza coi bianconeri, sono bastati 12 milioni di euro.

Al momento, però, il figlio d’arte vive uno scenario difficile, nel quale sta facendo fatica ad integrarsi soprattutto la questione legata agli infortuni e ad una presunta fragilità che lo starebbe frenando agli ordini di Arne Slot. Appena 78′ in campo, di cui 59 in Carabao Cup. Un bottino magrissimo quello dell’esterno italiano, finito ancora una volta infortunato: per stessa ammissione di Slot, non rientrerà prima di metà novembre. Ma le ambizioni di Chiesa di prendersi la scena in quel di Liverpool sono rimaste invariate ed in attesa del pieno recupero, le idee della dirigenza dei ‘Reds’ puntano su altri rinforzi.

Il mese di gennaio, alla riapertura della sessione invernale, sarà cruciale per capire le effettive ambizioni della squadra inglese che al momento vive un serrato testa a testa con il Manchester City di Pep Guardiola. Da Liverpool sono pronti ad attingere ancora dalla Serie A e, in questo caso, dal Milan: una nuova stella può arrivare ad inizio 2025.

Addio Milan: il Liverpool lo vuole subito

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ sottolinea come la dirigenza del Liverpool sia pronta a farsi avanti per l’ennesimo grande colpo dalla Serie A. Dopo aver strappato Chiesa alla Juventus la scorsa estate, adesso i ‘Reds’ hanno messo nel mirino un’altra stella del calcio italiano: a tremare è il Milan.

Arne Slot ha richiesto a gran voce un centrocampista completo, che porti qualità e quantità alla mediana del suo Liverpool. Il portale spagnolo sottolinea come la primissima scelta del manager olandese sia Zubimendi, già ricercato la scorsa estate. La gemma della Real Sociedad, però, difficilmente cambierà casacca. È così che il nome caldo può diventare quello di Tijjani Reijnders, pilastro del Milan di Pioli prima e Fonseca poi. Slot stravede per il connazionale, ritenendo un profilo all’altezza del centrocampo dei ‘Reds’.

Sotto contratto col Milan fino al 2028, secondo ‘Il Corriere dello Sport’ il club rossonero starebbe già pensando ad un eventuale rinnovo dell’accordo con l’entourage del talento olandese, arrivato nell’estate 2023 per appena 19 milioni di euro. Il Liverpool, se dovesse definitivamente sfumare l’opzione Zubimendi, si ritroverebbe certamente in pole position nonostante la concorrenza per il classe ’98 non manchi di certo. A Reijnders pensa il Tottenham in Inghilterra mentre Barcellona e Manchester City rimangono alla finestra, intrigate dalle doti tecniche dell’ex AZ Alkmaar.