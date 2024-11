Dal Napoli al Milan: nuovo scambio in Serie A

Le squadre di Serie A non sono mai ferme sul tema mercato e provano sempre a migliorare le rose delle proprie squadre

Il campionato di Serie A è arrivato all’undicesima giornata e ci si avvia quindi quasi alla conclusione del primo terzo di questa stagione per le formazioni italiane. In queste ultime settimane stanno vivendo tutte un periodo ricco di partite con tantissime partite che sono state inserite in calendario tra le due soste per le nazionali di ottobre e novembre. Nei giorni scorsi si è infatti svolto un turno infrasettimanale in Serie A e per chi gioca anche le coppe europee tra pochi giorni si torna di nuovo in campo.

Nel frattempo le dirigenze delle varie squadre italiane stanno cercando di iniziare ad imbastire anche le basi per quanto concerne il tema calciomercato. La sessione invernale con la finestra di gennaio si sta avvicinando sempre di più e per le società diventa importante iniziare ad imbastire un piano per capire quali siano le priorità della prossima sessione di mercato. In tal senso, si inizia a vociferare già di uno scambio che vede chiamate in causa squadre importanti della Serie A.

Scambio di mercato in Serie A coinvolte più big del campionato

Secondo quanto appreso dalla redazione di AsRomaLive.it, ci sono tre squadre come la Fiorentina, il Milan e il Napoli che sono al centro di un intreccio di mercato e la Roma che osserva da spettatrice interessata pronta ad inserirsi al momento giusto qualora le condizioni ideali lo permettessero.

La Roma infatti nei giorni scorsi si è interessata al terzino della Fiorentina, Fabiano Parisi, cercando di raggiungere un accordo per uno scambio con Nicola Zalewski, esterno ormai in uscita dalla società giallorossa. Il club viola, dal canto suo, però pare più incline a cedere Cristiano Biraghi trattenendo così in rosa il terzino sinistro ex Empoli che è più giovane e ha un contratto più lungo.

Su Biraghi sono interessate sia il Napoli che il Milan, a caccia di un terzino mancino che possa far rifiatare i rispettivi titolari presenti oggi in rosa. Per la Fiorentina l’uscita del suo numero 3 potrebbe essere accettabile già a gennaio visto che va in scadenza il prossimo 30 giugno e che il suo spazio in campo si sta riducendo sempre di più ogni giornata che passa.

Anche i rossoneri e gli azzurri, viste le disponibilità economiche mai troppo floride in inverno, potrebbero proporre alla società toscana uno scambio con uno dei giocatori che hanno attualmente in esubero per cercare di arrivare ad avere il terzino ex Pescara e Inter.