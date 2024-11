Esonero Juric, la decisione sul sostituto è già presa

La sconfitta in casa del Verona potrebbe essere fatale per Ivan Juric con il tecnico croato che è a forte rischio esonero in casa Roma.

Una sconfitta giunta al termine di una partita difficile per i giallorossi che avevano quasi evitato la sconfitta ma che nel finale hanno dovuto fare i conti con la rete decisiva di Harroui.

La posizione di Ivan Juric resta sempre in bilico alla Roma e la sconfitta in casa del Verona ha deluso ancora una volta le aspettative di tifoseria e società. Il futuro dell’allenatore, nonostante il successo arrivato nel turno infrasettimanale contro il Torino, appare a forte rischio. Due volte sotto contro il Verona, la Roma aveva quasi evitato l’ennesima sconfitta della stagione ma nel finale il gol di Harroui ha fatto sprofondare la squadra capitolina.

Roma, Juric a rischio esonero: decisione presa sul sostituto

Nelle prossime ore verrà presa una decisione definitiva sul futuro di Ivan Juric con la dirigenza che valuterà se esonerare o meno l’attuale allenatore che non è riuscito a dare il cambio di marcia alla squadra giallorossa da quando è stato chiamato al posto di Daniele De Rossi.

Quello che appare certo è che non ci sarà il ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa con i Friedkin che starebbero valutando altri profili, anche all’estero. Ora però la dirigenza dovrà prendere una decisione prima dell’impegno europeo che vedrà la Roma fare visita giovedì al Royale Union SG nella sfida di Europa League. La partita del Bentegodi rischia di essere stata l’ultima di Juric alla guida dei giallorossi con le prossime ore che saranno decisive.

Si era parlato anche di un possibile ritorno di Claudio Ranieri alla guida della squadra giallorossa ma il tecnico sembra convinto di non voler tornare su una panchina di un club aprendo di fatto solamente all’opportunità di guidare una nazionale. Appare molto difficile l’arrivo di Massimiliano Allegri, in attesa di un club che gli possa dare da subito la possibilità di lottare per vincere, mentre non è da escludere l’opportunità che porta a Roberto Mancini.

Saranno quindi ore concitate a Trigoria con il club che affronterà da subito la questione per non rischiare di rovinare già a novembre una stagione che vede i giallorossi già in colpevole ritardo in classifica.