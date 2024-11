Thiago Motta batte i pugni, vuole lui in difesa per gennaio

Il calciomercato di gennaio si avvicina e la Juventus ha già individuato il suo prossimo colpo: lo prende Thiago Motta.

Durante le ultime giornate è apparso abbastanza evidente che la Juventus ha un problema in difesa. Sembrava impossibile da pensare, e invece alla Vecchia Signora è bastata solo una defezione per sconvolgere i piani della retroguardia. Il solo infortunio di Bremer ha fatto scattare l’allarme e ora mister Thiago Motta ha deciso di parlare direttamente con la società.

Sebbene Pierre Kalulu si stia confermando come una delle rivelazioni del campionato, la Juventus sa di essere corta dietro e per questo a gennaio tornerà ad operare sul mercato. C’è un nome che sembra piacere particolarmente al tecnico e che in inverno potrebbe vestire bianconero. Arrivare a lui non sarà facile ma la Juve ha certamente le possibilità per riuscire a trovare un’intesa.

In estate la società bianconera era forte su Riccardo Calafiori ma alla fine il gioiellino ex Bologna è volato in Premier League alla corte dell’Arsenal. Questo ha cambiato un po’ gli equilibri dei Gunners che ora potrebbero lasciar partire proprio un loro vecchio investimento con destinazione la Serie A. La Juventus ha ora indirizzato i suoi fari su di lui.

Calciomercato Juventus, arriva dall’Arsenal: a gennaio in bianconero

Si tratterebbe di un ritorno niente affatto banale per Jakub Kiwior che con i londinesi sta giocando poco e che alla Juventus ritroverebbe il suo vecchio allenatore. Fu infatti proprio Motta, ai tempi dello Spezia a fare di lui il difensore che ha stregato i Gunners. Basti pensare che l’Arsenal nel gennaio del 2023 ha speso ben 20 milioni per il suo cartellino.

Cessione tutt’altro che scontata da parte dello Spezia di Motta che fece un grande affare. A chi è andata leggermente peggio è proprio al polacco che si sarebbero aspettato di giocare qualche partita in più. Invece oggi non è propriamente la primissima scelta per il tecnico Mikel Arteta che non sarebbe poi così dispiaciuto nel vederlo andare via già durante il calciomercato di riparazione.

Kiwior è mancino, ha struttura fisica e all’occorrenza può giocare anche da laterale. Caratteristiche che possono fare certamente comodo alla Juve e al mister che a breve faranno partire i prossimi contatti. L’Arsenal può lasciare andare il ventiquattrenne in prestito con eventuale opzione sul riscatto: per blindarlo potrebbe bastare risarcire gli inglesi dei 20 milioni investiti circa due anni fa.