Accordo e firma biennale: addio Juve

Arrivano pessime notizie per il calciomercato bianconero, adesso la firma sul contratto biennale può davvero distruggere i piani della Juve

Il bel successo sull’Udinese è già alle spalle e adesso la Juventus di Thiago Motta è proiettata verso i prossimi impegni. Lille, Torino, Milan e Aston Villa incorniciano un novembre di fuoco per la squadra bianconera che – tra l’altro – deve fare i conti pure con le ultimissime novità in ottica calciomercato.

A tal proposito l’estate bianconera ha portato alla corte di Thiago Motta diversi grandi calciatori. E i risultati, in campo, si vedono eccome. Qualcosa andrà limato a gennaio, in attesa che a fine stagione si tracci un bilancio di quanto ottenuto in campo. Sono già diversi i nomi che circolano, tra difesa, centrocampo e soprattutto attacco, per rimpolpare la rosa juventina. Ma non è tutto oro ciò che luccica. Anzi.

Nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione dall’Inghilterra che rischia di lasciare l’amaro in bocca alla dirigenza bianconera. Uno degli storici obiettivi di mercato della Juventus potrebbe prestissimo firmare un contratto biennale. A questo punto il suo approdo a Torino si fa sempre più difficile: l’annuncio è clamoroso.

Juve, che mazzata: l’offerta gela i bianconeri

Secondo quanto viene riportato da ‘Footballtransfers.com’ nel mese di gennaio è previsto un meeting di mercato che vedrà protagonisti Mikel Arteta, il dt Edu Gasper e l’entourage di Thomas Partey. Il forte centrocampista ghanese è da due anni nel mirino della Juventus ma, alla fine, ha sempre deciso di rimanere all’Arsenal.

Adesso qualcosa si sta muovendo, in ottica futura. Il contratto di Partey scadrà il 30 giugno 2025 e nei piani dei ‘Gunners’ vi è la volontà di rinnovare l’accordo: uno scenario che taglierebbe, del tutto, le gambe alla dirigenza juventina. In estate è arrivato Mikel Merino ma Thomas Partey, a causa dell’infortunio dello spagnolo, ha comunque conquistato minutaggio risultando fondamentale per Arteta. A questo punto, spunta la possibilità di un rinnovo annuale più l’opzione per un’ulteriore stagione. Un pò come accaduto già con Jorginho. Si attenderà a questo punto il mese di gennaio per capire se il calciatore finirà per rinnovare e restare a Londra o se a questo punto della sua carriera, una sfida in un’altra grande società possa essere percorribile.

Ad ogni modo, per entrambe le soluzioni, andrà tenuto conto dei tantissimi infortuni che nell’ultimo biennio ne hanno limitato l’impiegato da parte di Mikel Arteta. In questo momento, con l’idea di un prolungamento che potrebbe arrivare nelle prime settimane dell’anno nuovo, la pista bianconera rischia di interrompersi una volta per tutte. In questa prima parte di stagione per Thomas Partey 14 presenze con l’Arsenal, tra campionato e coppe, con 1 gol all’attivo.