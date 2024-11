Clamoroso Chiesa: torna in Serie A e lotta per la salvezza

Momento non semplice per Federico Chiesa che sta facendo fatica ad imporsi a Liverpool per via dei continui infortuni e di una forma fisica non ottimale.

L’avventura dell’ex Juventus in Premier League potrebbe interrompersi, almeno momentaneamente, per fare ritorno in Italia in vista della seconda parte di stagione.

Sono diverse le squadre che hanno messo nel mirino l’esterno offensivo in vista della seconda parte di stagione. In Italia Inter, Roma e Atalanta hanno preso informazioni sul suo conto con i Reds che dovranno capire se Federico Chiesa potrà essere utile alle sorti della squadra di Arne Slot già a partire da questa stagione. Nel caso in cui il Liverpool dovesse dare l’ok alla sua partenza in prestito, il suo ritorno in Italia sarebbe praticamente scontato con una squadra che lotta per la salvezza che si è inserita nella corsa al suo cartellino.

Federico Chiesa verso il ritorno in Italia: ci pensa una “piccola”

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, Federico Chiesa sarebbe finito nel mirino del Como con Cesc Fabregas che starebbe spingendo con la propria società per cercare di avere l’esterno offensivo a disposizione per la seconda parte di stagione.

Un affare non semplice sia dal punto di vista economico che di ambizioni del calciatore che difficilmente darà l’ok all’addio al Liverpool per tornare in Italia e lottare per non retrocedere ma ci sarebbero degli aspetti positivi difficili da sottovalutare. Considerata la forma fisica non ottimale ed i continui acciacchi che stanno condizionando questa prima parte di stagione del classe 1997, rimettersi in gioco in una squadra di bassa classifica consentirebbe a Chiesa di avere maggiore spazio.

Cesc Fabregas potrebbe consentire a Federico Chiesa di avere sempre una maglia da titolare nella seconda parte di stagione, un fattore da non sottovalutare per cercare di riconquistare la migliore forma fisica e la convocazione di Luciano Spalletti per la nazionale italiana.

L’ex giocatore della Juventus vuole a tutti i costi tornare nel giro della nazionale italiana per far parte del gruppo che si giocherà l’accesso ai mondiali del 2026, obiettivo che gli azzurri non possono assolutamente mancare dopo aver saltato le ultime due edizioni. Decisivi, per il futuro di Chiesa, saranno i prossimi due mesi e lo spazio che Slot gli concederà in campo. Se non dovesse entrare a far parte stabilmente delle rotazioni per l’ex bianconero a gennaio sarà già tempo di cambiare aria.