Dallo scudetto al Milan: l’ha scelto Ibra

Anche affari di calciomercato da parte di Zlatan Ibrahimovic che ha dato al Milan un prezioso consiglio: Diavolo, prendi lui!

Altro risultato scacciacrisi per il Milan che è tornato da Monza con tre punti pesantissimi. Se per il bel gioco si deve aspettare, che almeno arrivino i risultati. Questa è ormai la filosofia del Milan abbracciata a partire proprio dalla dirigenza rossonera.

In primis da Zlatan Ibrahimovic che è chiamato a fare da collante tra piani alti, squadra e tifoseria. Compito non facile ma sicuramente alla portata per uno del suo calibro che in rossonero si sta occupando un po’ di tutto, anche degli affari di calciomercato. A tal proposito, Ibra avrebbe da poco indicato un nome particolarmente sorprendente.

Pochi dubbi da parte del campione svedese che di talenti se ne intende e pare che si sia letteralmente lasciato stregare dalle sue ultime performance. Ad oggi rappresenta un’occasione di mercato che il Milan che non può essere proprio persa. In patria ha vinto il campionato e ora può fare il grande salto, la Serie A lo attende.

Calciomercato Milan, arrivano i rinforzi: Ibra ha detto sì

Non è certamente cosa facile abbandonare il porto sicuro per cimentarsi in uno dei cinque migliori campionati del continente. Tuttavia, se si vuole dare uno sprint alla propria carriera si tratta di una tappa obbligatoria. Grande chance per lo svedese Taha Ali che nei prossimi mesi saluterà il Malmo, e di conseguenza la prima divisione svedese, per iniziare un nuovo capitolo altrove.

Il Milan non è solo una delle tante possibilità ma potrebbe bensì rappresentare la priorità per il giocatore, merito proprio dello stesso Ibra che avrebbe già avviato i contatti con il ventiseienne. Ali è un giocatore brevilineo di piede destro che può giocare in attacco su entrambe le fasce. Per caratteristiche, oggi appare come il sostituto perfetto di Noah Okafor. Altro giocatore dal quale ci si aspettava decisamente di più.

Tanti assist e anche qualche goal per il classe 1998 che nelle ultime stagioni si è confermato come una delle rivelazioni dell’Allsvenskan, ovvero il campionato svedese. Prestazioni e numeri che hanno fatto drizzare le antenne al Milan che può chiudere l’affare in cambio di pochi milioni di euro. Il contratto di Ali con il Malmo scadrà nel 2026 e in estate il suo club di appartenenza potrebbe lasciarlo partire senza troppe pretese: Ibra ha già dato il suo ok.