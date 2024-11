Van Dijk arriva in Serie A: colpo a zero nel 2025

Il 2025 potrebbe essere l’anno di alcuni clamorosi colpi a zero: tra questi c’è anche Van Dijk, pronto a sbarcare in Serie A.

Il Liverpool ha battuto 2-1 in rimonta il Brighton ad Anfield Road e con questo successo ha conquistato la vetta in Premier League, complice l’inattesa sconfitta del Manchester City a Bournemouth. Una vittoria che ha inoltre permesso ai Reds di aumentare a 7 punti il vantaggio sull’Arsenal di Arteta, caduto al St. James’ Park contro il Newcastle.

Nonostante i tre punti e il sorpasso ai Citizens il Liverpool preferisce tenere i piedi per terra. E’ proprio quanto affermato da Virgil Van Dijk ai microfoni dopo la vittoria contro il Brighton, arrivata grazie ai gol di Gakpo e Salah. “Vogliamo essere in cima alla classifica, ma vogliamo esserci dopo l’ultima partita di maggio“, le parole del difensore olandese.

Il 33enne di Breda continua a essere uno degli elementi imprescindibili del Liverpool. Nonostante l’arrivo di Arne Slot, che ha preso il posto di Jurgen Klopp, l’ex Southampton si sta dimostrando irrinunciabile per i Reds anche in questa stagione: 13 presenze finora tra Premier League e Champions League con due reti realizzate (di cui una a San Siro contro il Milan). Tuttavia il contratto di Van Dijk con il Liverpool scade nel 2025 e i rumors che parlano di un addio a fine stagione cominciano a diventare sempre più forti.

Arriva Van Dijk! Colpaccio clamoroso, tifosi in estasi

Al momento, infatti, non si registrano passi avanti tra l’entourage del difensore olandese e il club britannico per arrivare a un’estensione del contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Stando alle voci che arrivano dall’Inghilterra sembra che Van Dijk stia seriamente valutando la possibilità di lanciarsi in una nuova avventura dopo tanti anni di Premier.

Tra le squadre più interessate al giocatore c’è sicuramente la Juventus. Thiago Motta ha bisogno proprio di un profilo come quello del difensore ‘orange’, sia per alzare il livello della retroguardia che per garantire all’intero reparto quell’esperienza necessaria per affrontare al meglio le grandi sfide. I bianconeri stanno riflettendo sul futuro di Danilo: il rendimento del difensore brasiliano 33enne appare in forte calo e la sensazione è che il suo contratto – in scadenza a fine stagione – non verrà rinnovato.

Ecco perché Giuntoli sta pensando di sostituire Danilo con Van Dijk, che invece può dare ancora ampie garanzie a Motta. Chiaramente si tratterebbe di un’operazione da fare a giugno: anche di fronte a un’offerta importante molto difficilmente il Liverpool acconsentirebbe a lasciar partire la propria colonna difensiva già a gennaio.