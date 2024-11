Voltafaccia per il Milan: ecco l’erede di Fonseca

Addio Fonseca, il tempo sta per scadere: la dirigenza del Milan ha già individuato il sostituto, il nome fa sognare la tifoseria rossonera

Ci sono vittorie ce possono svoltare una stagione e salvare una panchina. Quella ottenuta dal Milan a Monza probabilmente non rientra in questa casistica. Nonostante i tre punti siano stati fondamentali per riavvicinare la zona Champions e riaccendere le speranze anche di scudetto, considerando che dopo 10 giornate non si può ancora considerare la squadra rossonera fuori dai giochi, la permanenza di Paulo Fonseca sulla panchina è ancora a rischio, sia per un gioco che convince solo a tratti, sia per una serie di risultati che hanno minato, inevitabilmente, la fiducia della dirigenza.

Il modo in cui il portoghese sta gestendo questo avvio problematico di campionato, imponendo la propria personalità anche nel cercare di risolvere i casi più spinosi (su tutti quello che riguarda Rafael Leao), non sta convincendo del tutto i vertici del club. Anche perché al momento questa strada non sta portando i risultati che forse anche l’ex Lille sperava.

Per questo e molti altri motivi, la sua posizione rimane ancora instabile e tutto fa pensare che le prossime partite possano essere decisive per la sua permanenza o meno sulla panchina del Milan. D’altronde, le alternative non mancano alla dirigenza rossonera, e in pole position in questo momento ci sarebbe un allenatore di rango europeo, ex tecnico di un top club alla ricerca di una nuova avventura per poter ancora una volta dimostrare le sue grandi qualità.

Il Milan punta su un top coach per il dopo Fonseca: scelta incredibile, i tifosi possono sognare

Si è a lungo parlato di soluzioni italiane per l’eventuale sostituzione di Fonseca. Il nome più gettonato degli ultimi giorni è stato sicuramente quello di Max Allegri, un ritorno da una parte della tifoseria gradito ma che potrebbe significare un cambio di rotta forse troppo rischioso per i rossoneri in questo momento della stagione.

L’alternativa più credibile è Maurizio Sarri, che però per vari motivi è stato scartato dalla dirigenza rossonera anche la scorsa estate, quando bisognava scegliere a chi affidare la panchina una volta decise le sorti di Stefano Pioli. Per questo motivo il club starebbe comunque continuando a studiare i profili disponibili in Europa, e uno in particolare sembrerebbe stuzzicare almeno una parte dei vertici milanisti.

Tra i profili attualmente selezionabili sul mercato europeo spicca il nome di Xavi Hernandez. L’ex allenatore del Barcellona, grande protagonista sia in campo che in panchina con la maglia blaugrana, per stile di gioco, esperienza internazionale e approccio moderno rappresenterebbe una soluzione di grande prestigio per la dirigenza rossonera. Un nome in grado di mettere d’accordo buona parte della tifoseria, soprattutto quella parte rumorosa che ha rimproverato il club di non essersi dimostrato molto ambizioso scegliendo un tecnico come Fonseca.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, in questo momento il nome di Xavi, una volta saltata l’opzione Manchester United, è diventato il più caldo per la panchina rossonera in caso di esonero di Fonseca. Resta da capire se le parti potrebbero o meno trovare un accordo, considerando che lo stesso allenatore aveva espresso la propria volontà di prendersi un anno sabbatico per riflettere e dedicarsi alla propria famiglia.

Quando però si presenta un’opportunità come quella rappresentata dal Milan, uno dei maggiori club italiani, dei più blasonati a livello europeo, è naturale prenderla in considerazione. L’ipotesi per il momento resta quindi difficile ma non impossibile, e per i tifosi rappresenta una nuova suggestione cui aggrapparsi in questi giorni di grande caos e disillusione.