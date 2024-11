Dai bianconeri al Napoli, si chiude a gennaio

Il Napoli pronto a chiudere a gennaio per un difensore: arriva dai bianconeri, che colpo

La sconfitta contro l’Atalanta – la prima casalinga per il Napoli in questa stagione – ha riaperto il campionato e, probabilmente, fatto tornare con i piedi per terra gli azzurri. La squadra di Conte è sembrata più umana, quasi “normale”. Merito della gara perfetta degli orobici con Gasperini che ha indovinato tutte le mosse di mercato.

Dopo nove risultati utili consecutivi e cinque vittorie di fila, quindi, si ferma la marcia dei partenopei che però conservano la prima posizione in classifica, seppur con un solo punto di vantaggio sull’Inter. E domanica sera a San Siro ci sarà lo scontro diretto tra nerazzurri e partenopei che, a questo punto, vale la prima posizione.

Un match intenso e da non sbagliare per entrambe le formazioni con il Napoli che dovrà rispondere subito al ko di domenica per dare un segnale forte all’intero campionato. Il tutto, però, tenendo ben presente come gli azzurri stiano attraversando un anno di ricostruzione, come ha ricordato Antonio Conte nella conferenza stampa postgara.

Napoli, pronto il colpo di mercato: lo vuole Antonio Conte

In attesa dei verdetti del campo, la dirigenza continua a lavorare anche in ottica mercato. In estate massicci investimenti in ogni reparto per potenziare una squadra che aveva chiuso al decimo posto la scorsa estate. E così De Laurentiis ha aperto i cordoni della borsa ed accontentato Conte in ogni sua richiesta, da Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola per la difesa a Gilmour e McTominay per il centrocampo fino a David Neres e Lukaku per l’attacco.

La squadra appare però incompleta, soprattutto dopo il definitivo cambio di modulo ed il passaggio alla difesa a quattro. E così la nuova priorità in vista della sessione invernale è il difensore centrale. Una delle opzioni valide è quella relativa a Dragusin, peraltro già seguito nel gennaio 2024. Sul romeno, però, dipenderà molto dalle richieste del Tottenham che lo sta utilizzando con il contagocce.

Non mancano però le alternative. La prima conduce in Serie A, a Jaka Bijol dell’Udinese. Un’operazione che però sarebb molto onerosa a metà camponato, con i friulani che dovrebbero poi trovare un ricambio all’altezza. Ecco perché resta in piedi anche l’opzione Kiwior: il centrale dell’Arsenal sta trovando pochissimo spazio a Londra ed i Gunners potrebbero cedere l’ex Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto.