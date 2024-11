Dai bianconeri alla Liga: torna subito in panchina

Possibile ritorno in panchina per l’allenatore dopo l’inaspettata conferma al termine dello scorso campionato

Si avvicina la terza e ultima pausa per le Nazionali della prima parte di stagione e con essa anche i possibili verdetti per gli allenatori in bilico. Non è un caso che i club decidano spesso di cambiare guida tecnica, se necessario, proprio nella settimana di pausa per ponderare al meglio la decisione e permettere all’allenatore che subentra di avere più tempo per ambientarsi nel nuovo club.

In Serie A, al momento, nessun allenatore rischia il posto. L’unico in discussione è Paulo Fonseca, la cui panchina non è mai stata ben salda dall’inizio della stagione. La vittoria con il Monza ha ridato ossigeno ma un eventuale doppio (e pesante) passo falso con Real Madrid e Cagliari potrebbe rimettere in discussione la posizione dell’allenatore portoghese, criticato anche per la gestione di Rafa Leao che, da insostituibile, ha iniziato le ultime tre di Serie A come riserva.

A proposito di panchine in bilico, su una di queste potrebbe sedersi un allenatore che è stato a suo modo protagonista nelle scorso campionato di Serie A, in particolare nel finale di stagione.

Nuova panchina per l’ex bianconero, proposta dalla Spagna

Ci riferiamo a Fabio Cannavaro. Ingaggiato dall’Udinese, al posto dell’esonerato Cioffi, l’ex capitano della Nazionale ha condotto i friulani alla salvezza con la vittoria decisiva all’ultima giornata di campionato a Frosinone. E’ durata poco più di un mese l’esperienza di Cannavaro in Friuli. L’Udinese non lo ha confermato, preferendo puntare a sorpresa su Runjiac, una scelta che al momento sta ripagando le aspettative.

Per Cannavaro, tuttavia, potrebbe essere vicino il momento del ritorno in panchina. Stando a quanto riporta Relevo, l’allenatore è nel mirino del Deportivo La Coruna, nobile decaduta del calcio spagnolo che milita nella Liga 2 spagnola (o Segunda Division), l’equivalente della nostra Serie B.

Sono lontani i tempi di quando, a inizio millennio, la compagine galiziana vinceva la Liga e partecipava stabilmente alla Champions League anche con vittorie memorabili come l’epico 4-0 rifilato al Milan di Ancelotti nel 2004 nei quarti di finale. Il declino ha portato il Deportivo addirittura in Tercera Division. Lo scorso anno, grazie agli investimenti della nuova proprietà, è arrivata la promozione in Segunda Division.

L’inizio di stagione però non è stato dei migliori. I galiziani sono terzultimi e rischiano un’altra retrocessione. La vittoria contro il Cartagena, ultimo in graduatoria, ha salvato l’allenatore Oscar Gilsanz, la cui posizione resta comunque in bilico. Cannavaro attende una chiamata, pronto subito a rilanciarsi dopo la prima breve esperienza in Serie A.