De Paul in Serie A: questa volta torna davvero

Clamorosa decisione da parte di Rodrigo De Paul, uno dei centrocampisti argentini più talentuosi: può tornare in Italia.

Rodrigo De Paul è senza dubbio uno dei centrocampisti più tecnici e completi del panorama calcistico internazionale. Il classe ’94 gioca nell’Atletico Madrid, dove inizialmente ha faticato a trovare spazio ed un contesto ideale, ma di recente ha preso maggiori posizioni all’interno della formazione di Diego Pablo Simeone, del resto agevolato dalle medesime origini.

Un calciatore che sa fare un po’ tutto in mezzo al campo. Può essere schierato in mediana, da regista basso, da trequartista puro e persino da esterno offensivo, ruolo che occupava soprattutto nei suoi primi anni di carrierata in Liga. Oggi è considerato una mezzala d’attacco di grande spessore, non a caso è punto fermo della Seleccion argentina, con cui ha vinto Mondiale e Coppa America.

Una delle esperienze più importanti della carriera di De Paul ha riguardato il suo passaggio in Italia, ai tempi dell’Udinese. Un club che lo ha aiutato ad esprimersi, a trovare la sua giusta dimensione ed a mettere radici solide. La Serie A è rimasta nel cuore del centrocampista 30enne, che in futuro potrebbe dunque tornare a calcare i nostri campi.

De Paul in bianconero: possibile colpo nel 2025

In queste ultime stagioni il nome di De Paul è stato spesso accostato ad alcune big della Serie A italiana. In particolare durante le sue prime esperienze a Madrid, durante le quali giocava poco o era praticamente un panchinaro fisso. L’argentino è stato avvicinato, almeno secondo i rumors, da tutte le grandi del nord, oltre che dal Napoli.

Ma il suo ritorno in Italia sembra pressoché vicino, almeno secondo ciò che scrive Fichajes.com. Infatti De Paul è finito seriamente nel mirino della Juventus, club che ha già rivoluzionato il proprio centrocampo ma che è intenzionata a portare nuovi elementi d’esperienza. Il calciatore ex Udinese come detto è piuttosto intrigato dall’idea di tornare da protagonista in un campionato che lo ha formato da giovane.

De Paul sarebbe un innesto ideale per il gioco di Thiago Motta; il tecnico juventino ha bisogno di centrocampisti dinamici, che possano giocare sia davanti la difesa che da trequartisti veri e propri. Il contratto dell’argentino con l’Atletico scadrà a giugno 2026, ma non è da escludere una sua partenza nell’anno che verrà. Per acquistarlo, la Juve dovrà affrontare una spesa intorno ai 30 milioni di euro.