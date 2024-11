Prima lo regalano, ora lo rivogliono: rifiuto netto per la Juve

La Juve lo aveva praticamente regalato ma ora si è pentita: il tentativo per riportarlo a Torino rischia però di non andare in porto.

La scorsa estate Cristiano Giuntoli ha portato avanti una campagna di profondo rinnovamento nella rosa della Juventus. Alla Continassa sono arrivati molti volti nuovi e al tempo stesso hanno svuotato gli armadietti tanti giocatori che non rientravano più nei piani dei bianconeri. Tra questi anche un po’ di giovani che non hanno pienamente convinto l’allenatore e la dirigenza e per questo sono stati mandati a giocare in altri club.

Alcuni sono stati ceduti in prestito, altri invece si sono trasferiti a titolo definitivo, come già accaduto negli anni scorsi. Proprio un difensore ceduto definitivamente nel gennaio 2023 ha poi messo in mostra tutto il suo potenziale, aumentando il rammarico tra i tifosi. Il popolo juventino lo avrebbe visto molto bene con la maglia bianconera, specialmente ora che Gleison Bremer è fuori per il grave infortunio al crociato.

Stiamo parlando di Radu Dragusin, trasferitosi quasi due anni fa al Genoa che poi a sua volta lo ha ceduto al Tottenham per 25 milioni di euro più cinque di bonus e il prestito di Spence. La Juve lo aveva praticamente regalato al Grifone, che se l’era assicurato per 5,5 milioni di euro più 1,8 di bonus.

Ha rifiutato la Juventus! Bianconeri gelati

Ora la Juve vorrebbe mettere a una pezza a quella cessione un po’ troppo frettolosa. L’assenza di Bremer fino a fine stagione costringe Giuntoli a tornare sul mercato a gennaio – come ha ammesso proprio il ds bianconero prima del match vinto a Udine – e la prima scelta sembra sia diventata proprio Dragusin.

Il 22enne difensore rumeno sta trovando poco spazio in questa stagione: solo 99 minuti giocati finora in Premier con il Tottenham di Postecoglou. Eppure, nonostante questo scarso utilizzo, pare che Dragusin non abbia alcuna intenzione di muoversi da Londra. Calciomercato.it riferisce infatti che né il Tottenham né l’entourage del difensore sono al lavoro per una separazione nel prossimo mercato invernale.

Chiaramente nel calcio – specialmente nel calciomercato – le cose possono cambiare alla svelta: il pressing di Giuntoli potrebbe alla lunga convincere il giocatore a riabbracciare la sua ex squadra, con cui ha collezionato solo 4 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League nella stagione 2020/2021 con Pirlo alla guida. Già nelle prossime settimane se ne saprà di più.