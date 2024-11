Scambio choc con Leao: il Napoli ha già risposto

Il Milan pronto a rinunciare a Rafa Leao, imbastendo uno scambio con il Napoli: la proposta dei rossoneri e la risposta degli azzurri

Il Milan, dopo la vittoria in campionato con il Monza, pur sofferta, prepara il match di Champions League con il Real Madrid, appuntamento prestigioso e importante. Dopo le recenti esclusioni dal primo minuto, scalda i motori Rafa Leao, per provare a tornare protagonista dall’inizio, ma con un futuro che a questo punto inizia ad essere seriamente in bilico.

L’attaccante portoghese sta vivendo un avvio di stagione davvero complicato e la cosa si sta ripercuotendo sui rapporti con Paulo Fonseca. L’allenatore rossonero non si sta facendo problemi a escludere ripetutamente dalla formazione il numero 10, che pure sarebbe il giocatore più talentuoso della squadra. E nonostante le dichiarazioni concilianti sul giocatore e sull’apporto che può dare alla rosa, Leao sta di fatto diventando un caso.

Quanto accadrà nel prosieguo, nelle prossime settimane, sarà cruciale per capire quale sarà il futuro dell’attaccante. Che potrebbe essere effettivamente lontano dal Milan, con annessa ipotesi di cessione in prestito addirittura durante il mercato di gennaio. Leao che però il Milan vorrebbe utilizzare anche come pedina di scambio e in tal senso si parla di una possibile operazione con il Napoli. Anzi, gli azzurri avrebbero già fatto pervenire la loro risposta.

Milan, Leao per Osimhen: il no di De Laurentiis allo scambio

Leao carta per arrivare a Victor Osimhen, un tentativo piuttosto serio da parte del Diavolo, che al centro dell’attacco non sta trovando soluzioni e gol in pianta stabile con Alvaro Morata e Tammy Abraham. Il nigeriano è per il momento al Galatasaray ma sarà uno dei nomi più caldi delle prossime sessioni di mercato.

Un centravanti come lui farebbe davvero comodo al Milan. Ma secondo il giornalista Gerardo Fasano, esperto di mercato, da parte di De Laurentiis sarebbe già arrivato un veto. “Il Napoli non vuole cedere Osimhen a una diretta concorrente“, ha spiegato. Le cose potrebbero anche cambiare, in futuro, ma ad ora la decisione del patron partenopeo sarebbe questa. Napoli che oltretutto sta ancora tentando di blindare Kvaratskhelia con il rinnovo di contratto. Per il momento, dunque, Leao non è oltretutto nei pensieri degli azzurri. Le vie del mercato, in ogni caso, sono infinite e una pista del genere non va esclusa a priori nel lungo periodo.