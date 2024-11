Scambio e cash per il pupillo di Giuntoli: addio Juve

Scambio più soldi: il top club medita il colpaccio, addio Juve. Cristiano Giuntoli se ne dovrà fare una ragione, il suo futuro non è a Torino. Ecco i dettagli

La lista del taccuino di Cristiano Giuntoli è molto lunga. Comprende diversi calciatori che il dirigente e il team di mercato bianconero stanno seguendo con interesse. La rosa a disposizione di Thiago Motta è sicuramente più lunga e competitiva rispetto quella che l’anno scorso aveva Max Allegri, ovviamente anche a causa del ritorno in Champions League e delle cinque competizioni (!) da affrontare in dieci mesi. A gennaio è possibile qualche nuovo innesto, per coprire i ruoli più bisognosi di intervento.

Come ad esempio l’attacco, se ci riferiamo al ruolo di punta. Attualmente il solo Dusan Vlahovic non sta bastando. Nelle ultime uscite il serbo è apparso in difficoltà anche perché avrebbe bisogno di riposo e invece è costretto a giocare ogni tre giorni, non essendoci un ricambio lì davanti per l’ex allenatore del Bologna. La Juve paga la scelta di affidarsi solo a Milik, in qualità di vice-Vlahovic. Ma il polacco, come noto, è ai box.

Niente Juve, Giuntoli se ne farà una ragione! Il suo pupillo va altrove

La soluzione potrebbe arrivare dal mercato di gennaio e non necessariamente da una prima punta di peso. Si valuta anche l’acquisto di un jolly, una seconda punta, un fantasista. Due di questi presenti in lista, però, potrebbero presto essere depennati. In quanto possono essere coinvolti in uno scambio tra due top team e dire così addio alla possibilità di sbarcare a Torino.

Il Barcellona, infatti, ha messo nel proprio mirino Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Il classe 2002 è in procinto di lasciare il club tedesco per spiccare definitivamente il volo in una grandissima del calcio europeo. Si era vociferato, oltre della Juve, anche di Liverpool e Manchester United, secondo quanto riportato in Spagna da El Nacional. I catalani dovranno guardarsi dalla concorrenza di questi club, tra cui appunto ci sono anche i bianconeri. Laporta e Deco hanno però un asso nella manica.

Inserire nella trattativa Ferran Torres, in modo da arrivare al tedesco attraverso lo scambio più una parte cash. In totale si parla di circa 15 milioni di euro più il cartellino dello spagnolo che non sta convincendo al Barça e per questo può essere tra i sacrificabili nelle prossime sessioni di mercato. Ma anche l’attaccante della nazionale spagnola è a sua volta seguito da Giuntoli e presente da tempo sulla famosa lista. Insomma con questo scambio la Juve perderebbe due obiettivi in una sola volta.