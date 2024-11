Chiesa in Serie A: la risposta del Liverpool è arrivata

La prima parte di stagione di Federico Chiesa con la maglia del Liverpool ha deluso le aspettative ed in casa Reds si sta valutando l’addio della punta esterna già a gennaio.

Arrivato in estate dalla Juventus, Federico Chiesa sta facendo fatica ad imporsi al Liverpool sia per i continui infortuni che lo stanno bloccando sia per una condizione fisica non ritenuta all’altezza dal tecnico Arne Slot.

L’ex giocatore della Juventus non riesce a trovare continuità ed il club inglese dovrà valutare cosa fare con il suo cartellino in vista della seconda parte di stagione. I Reds non vogliono depauperare l’investimento fatto durante l’estate e vogliono provare a dare maggiore spazio al giocatore classe 1997 per rivalutare il suo cartellino. Negli ultimi giorni sono stati diversi i club che hanno messo nel mirino Federico Chiesa ed il Liverpool sembra aver preso una decisione definitiva.

Futuro Chiesa deciso, il Liverpoool non ha dubbi

Stando a quanto affermato da Footballinsider247.com, il Liverpool avrebbe deciso di non dare l’ok alla partenza in prestito di Federico Chiesa in vista della sessione di mercato invernale.

L’attaccante esterno è finito nel mirino di diverse squadre ma chi sembra intenzionato a fare sul serio è il Como di Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo, infatti, vorrebbe portare in rosa l’ex giocatore della Juventus per alzare il tasso tecnico dell’attacco ed aumentare l’esperienza della squadra in un campionato che rischia di farsi pericoloso per la squadra lariana. Un affare che però sembra destinato a sfumare con Slot convinto di riuscire a dare spazio all’italiano in vista delle prossime settimane.

Una volta che la condizione fisica di Chiesa sarà ottimale, il giocatore entrerà stabilmente nelle rotazioni del Liverpool per una stagione che si preannuncia ricca di impegni per i Reds. Al momento in testa alla classifica della Premier League, il Liverpool è vicino anche alla qualificazione alla prossima fase della Champions League con gli inglesi che vogliono centrare a tutti i costi un posto tra le prime otto.

Non resta quindi che attendere tempi migliori per Federico Chiesa che in estate ha deciso di accettare la corte dei Reds dando vita ad un nuovo capitolo della sua carriera salutando di fatto la Juventus ad un anno dalla scadenza del proprio contratto con i bianconeri. Una mossa che ha permesso al club di monetizzare dalla partenza della punta esterna evitando di perderlo a zero dopo un anno.