Conte, non solo la sconfitta: la situazione è incandescente

Il Napoli di Antonio Conte frena pesantemente con la sconfitta con l’Atalanta e per il tecnico pugliese non è l’unico problema: ecco cosa sta succedendo in casa azzurra

Si sapeva che per il Napoli, atteso da una lunga serie di scontri al vertice, avrebbe potuto essere un momento complicato. E la conferma è arrivata con la pesante sconfitta casalinga con l’Atalanta, che ha ridotto il margine degli azzurri in vetta alla classifica, riavvicinando tutte le dirette concorrenti, e aperto importanti interrogativi sul prosieguo di stagione della compagine di Antonio Conte.

Conte è riuscito a ridare solidità al Napoli, che però in campo non entusiasma e in diversi momenti fa fatica. Le difficoltà sono emerse chiaramente nel match contro i bergamaschi. Nettamente superiore la squadra di Gasperini, che ha indirizzato subito la sfida con la doppietta di Lookman per poi gestire con autorità il tentativo di ritorno in partita dei partenopei.

Una sconfitta che non deve rappresentare un dramma, come spiegato da Conte a fine partita, ma che sicuramente accende più di qualche campanello d’allarme sulla effettiva consistenza della squadra azzurra. Che adesso dovrà difendere il primato in un altro match delicatissimo, contro l’Inter, e in generale se vorrà continuare a competere a lungo termine per la vetta della classifica dovrà crescere ulteriormente in autorevolezza delle proprie prestazioni.

A Conte il compito di lavorare sulla sua squadra, per far migliorare il rendimento dei singoli, Lukaku su tutti. Ma non si tratta dell’unica preoccupazione per il tecnico pugliese, in questo momento.

Napoli, Conte preoccupato dal rinnovo di Kvaratskhelia: trattativa in salita

Sullo sfondo, c’è sempre il mercato, con il rinnovo di Kvaratskhelia a tenere banco. La trattativa per il georgiano è entrata nel vivo, ma i segnali, in merito, lasciano aperte tutte le soluzioni.

Nel prepartita con l’Atalanta, il ds Manna ha fatto il punto della situazione. Spiegando come a Kvara sia stata presentata un’offerta per cercare di valorizzarlo, ma che se l’intesa non si concretizzasse a breve il discorso verrebbe rimandato a fine stagione.

C’è distanza, inutile negarlo, tra domanda e offerta. Il Napoli si spinge a 6 milioni di ingaggio, ma non vuole andare oltre, la richiesta dell’entourage del giocatore è di circa 8 milioni. Se le parti non riusciranno a venirsi incontro, il rischio è che a fine anno l’addio sia inevitabile.