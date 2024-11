Dimissioni prima di Inter-Arsenal: decisione lampo

Inter-Arsenal di Champions League segnata dalle dimissioni che avvengono poco prima del match: decisione a sorpresa

Si entra in una settimana calcisticamente cruciale, in questa fase della stagione, prima della nuova pausa di novembre. Punta ad arrivarci al meglio l’Inter, attesa da due grandissime sfide che possono dire molto sul futuro.

A San Siro, stasera e domenica, due serate di gala per i campioni d’Italia. Che prima affronteranno l’Arsenal in Champions League, cercando di confermare l’ottimo andamento europeo fino a questo momento e di mettere in cascina un altro risultato di prestigio oltre che utile a provare a centrare la qualificazione agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi di febbraio. Poi sfideranno il Napoli capolista in campionato, in uno scontro diretto per la vetta in cui avranno l’occasione di piazzare il sorpasso.

Inzaghi può contare sul buon momento di forma di tutta la sua squadra e si aspetta una risposta di alto profilo dai nerazzurri, per legittimare il ruolo da protagonisti assoluti sia in Italia che in Europa, obiettivo dichiarato di questa stagione agonistica. Stanno andando un po’ diversamente le cose per l’Arsenal, che nelle ultime stagioni è stato il rivale più acerrimo del Manchester City in Inghilterra, ma in questo periodo sta trovando risultati non proprio all’altezza.

Se in Champions i ‘Gunners’ hanno 7 punti come l’Inter, in campionato hanno perso due delle ultime tre e anche in malo modo, perdendo un po’ di contatto dalla vetta. E ora, si materializzano anche delle dimissioni clamorose all’interno del club.

Inter-Arsenal, caos tra i ‘Gunners’: si dimette il ds Edu

A lasciare, stando a quanto riportato sulle colonne del ‘Daily Mail’, potrebbe essere il ds Edu. Entrato in società nel 2019, colui che era stato giocatore dei londinesi aveva dato un grande contributo alla recente crescita dell’Arsenal.

In coppia con il tecnico Arteta, aveva svecchiato e rivoluzionato la squadra. Per l’allenatore si trattava di un alleato prezioso e adesso lo spagnolo potrebbe perdere questa preziosa figura. Il ‘Daily Mail’ riferisce che la decisione di dimettersi sarebbe di Edu, ma che alle spalle potrebbero esserci dei dissapori con i piani alti del club e dei possibili riassetti di potere.

Una notizia che di certo non tranquillizza l’ambiente dei ‘Gunners’, nell’immediata vigilia di una partita davvero importante. Una piccola curiosità che forse non molti ricorderanno: Edu era andato in gol nel 5-1 Arsenal contro l’Inter nel novembre del 2003 a San Siro.