Firma rossonera dopo l’esonero: accordo con l’ex Milan

Per l’allenatore si prospetta il ritorno in panchina in caso di esonero. Non è il solo, tuttavia, ad ambire al club rossonero

Nel prossimo weekend si disputerà l’ultimo turno di campionato prima della terza (e ultima) pausa per le Nazionali prevista nel 2024. Conclusi gli impegni di novembre tra Nations League e qualificazioni mondiali, le varie leghe europee proseguiranno senza più interruzioni fino alla prossima metà di marzo, quando è previsto l’ultimo stop della stagione.

Quella che si concluderà il 9 e 10 novembre potrebbe essere una settimana fondamentale per alcuni allenatori. Spesso, infatti, la pausa per le nazionali è il momento propizio per prendere decisioni definitive sul futuro di quei tecnici, la cui posizione è in bilico per il rendimento al di sotto delle aspettative nella prima parte della stagione.

Poteva essere questa la situazione in cui avrebbe potuto imbattersi Paulo Fonseca. Real Madrid e Cagliari rappresentavano due tappe fondamentali per l’immediato futuro del tecnico portoghese che ha superato alla grande l’esame del Bernabeu, scacciando nuovamente tutte le voci su un suo possibile allontanamento a stagione in corso.

L’allenatore è in bilico, Massara chiama l’ex Serie A

A proposito di rossoneri, c’è un altro club con quei colori che potrebbe cambiare guida tecnica a breve. Si tratta del Rennes, compagine della Ligue 1 che stazione a ridosso della zona retrocessione. Cinque le sconfitte totalizzate nelle prime dieci giornate di campionato, non certo il rendimento che ci si aspettava da una compagine che può ambire alla qualificazione europea.

Dopo la pesantissima sconfitta per 4-0 contro l’Auxerre di domenica scorsa, la posizione dell’allenatore Julien Stephan è tornata in bilico. Il d.s del Rennes, l’ex Milan Frederic Massara si sarebbe già mosso sondando i primi sostituti. Uno di essi è Rudi Garcia, l’ex allenatore del Napoli che proprio un anno, il 14 novembre 2023, concludeva la sua esperienza con il club partenopeo, sostituito da Walter Mazzarri.

Come riporta RMC Sport, Garcia è la prima scelta per Massara in caso di allontanamento di Stephan dopo una stagione e mezzo sulla panchina del Rennes. Tuttavia, nonostante il forte interessamento, Garcia non sarebbe disposto a prendere le redini della compagine bretone a stagione in corso. La principale alternativa all’ex Napoli è Sergio Conceicao, ancora alla ricerca di una panchina dopo la fine della lunga esperienza con il Porto.

Stephan, tuttavia, ha ancora il destino nelle sue mani. Domenica prossima contro il Tolosa (avanti di un punto sul Rennes) serve assolutamente una vittoria per salvare la panchina.