Panchina a Rudi Garcia, esonero e scelta a sorpresa

Rudi Garcia potrebbe tornare subito ad allenare dopo la delusione con il Napoli. Ecco la squadra che starebbe pensando a lui.

Il ricordo lasciato da Rudi Garcia ai tifosi del Napoli non è certo dei migliori. L’esperto allenatore francese infatti era stato chiamato e scelto da Aurelio De Laurentiis dopo i festeggiamenti per il terzo scudetto della storia, per sostituire un certo Luciano Spalletti. Una decisione che aveva già fatto storcere il naso a molti, visto che Garcia sembrava rappresentare una soluzione a basso profilo rispetto ai predecessori.

L’esperienza napoletana di Garcia è durata molto poco: il tecnico transalpino venne esonerato circa un anno fa, il 14 novembre 2023, dopo un pareggio deludente interno con l’Union Berlino e la sconfitta sempre al ‘Maradona’ subita dall’Empoli. C’è da dire che a Garcia non è forse stato dato il tempo necessario per costruire un progetto tecnico adatto al Napoli, ma sicuramente a bocce ferme va detto che De Laurentiis non abbia trovato la figura ideale per proseguire il lavoro fatto da Spalletti.

Oggi Rudi Garcia è un tecnico fermo, senza squadra d’appartenenza e costretto ad attendere nuove occasioni. L’impressione che la chance fallita a Napoli sia stata una batosta per la sua carriera è forte, ma c’è chi starebbe pensando al mister classe ’64 per ripartire affidandosi alla sua esperienza internazionale.

Garcia, Napoli è solo un ricordo: riparte dalla Ligue 1

Dalla Francia, suo paese natale, arrivano infatti indiscrezione su un possibile nuovo ingaggio imminente per Rudi Garcia. L’ex allenatore fra le altre di Roma e Napoli avrebbe ricevuto già la chiamata informale dei dirigenti di un club di Ligue 1, bisognoso di una sterzata dopo la partenza molto negativa in campionato.

La squadra in questione è il Rennes, club rossonero attualmente guidato da Julien Stephan ma incapace finora di mettere la freccia alla propria stagione. La formazione bretone ha vinto solo 3 gare ufficiali e si trova al 13° posto in classifica, col rischio di essere risucchiata nella lotta per non retrocedere.

In caso di esonero di Stephan, sempre più in bilico dopo la netta sconfitta subita in casa dell’Auxerre, Garcia sarebbe la prima scelta della dirigenza. In particolare del direttore sportivo Frederic Massara, ex dirigente del Milan che da quest’anno lavora in Francia.

Garcia potrebbe ripartire da una squadra giovane e ricca di calciatori interessanti, da Kalimuendo a Gouiri passando per vecchie conoscenze italiane come Ostigaard e Hateboer. Un’impresa che potrebbe rappresentare la chance giusta per l’ex Napoli in panchina.