Torna l’incubo penalizzazioni: si muove la Procura della Figc

La FIGC ha deciso di togliere i punti a due squadre a causa di alcune irregolarità: maxi stangata in arrivo e guai in vista.

Guai in vista per diversi club sparsi in giro per l’Europa, Italia inclusa. Qualche giorno fa tutti i riflettori hanno iniziato a fare luce sulla situazione del Manchester United, indebitato al punto da rischiare una penalizzazione in classifica. Scenario praticamente identico per alcune storiche realtà italiane: ora scende in campo la FIGC.

In Premier League hanno stabilito un limite per quanto riguarda i debiti e questo obbliga i club a non andare oltre i 100 milioni di spesa, somma che con l’esonero di Erik Ten Hag e con l’investimento targato Ruben Amorim potrebbe essere superata. Nel caso in cui i Red Devils supereranno il limite PSR, andranno incontro ad una maxi stangata.

In Italia una soluzione del genere non è ancora stata adottata e non si rischiano penalizzazioni per i troppi debiti. Tuttavia, nei campionati italiani i problemi non mancano e anche in questo caso c’entrano i soldi: problemi finanziari e penalizzazioni in arrivo per ben due realtà nostrane.

La FIGC ha deciso, arrivano le penalizzazioni: ecco cosa sta succedendo

Problemi di natura amministrativa per Taranto e Turris che non sono riusciti a pagare i recenti stipendi a propri tesserati, non solo ai calciatori ma anche ai vari dipendenti. A segnalare l’irregolarità è stata la Covisoc e ora le due società rischiano di compromettere la stagione appena cominciata. Entrambe possono ora perdere la categoria a cui appartengono.

Sia Taranto che Turris militano entrambe in Serie C, esattamente nel Girone C, e sono in piena lotta per la retrocessione. La FIGC ha già detto che le due società verranno penalizzate con la sottrazione di punti in classifica che avverrà già durante l’attuale campionato. Sicuramente una pessima notizia per loro che rischiano così di retrocedere in Serie D perdendo la partecipazione ai campionati professionistici e tutto ciò che ne consegue.

Chi rischia di più è il Taranto che è attualmente penultimo, dietro c’è solo la Juventus Next Gen, che in caso di penalizzazione potrebbe ricevere una vera e propria batosta in chiave salvezza. Discorso leggermente diverso per la Turris che ha invece qualche punto in più (sono rispettivamente a 10 e a 13) ma rischia comunque grosso con la penalizzazione ormai imminente. Ancora qualche ora e si conoscerà la scelta definitiva da parte degli organi competenti.