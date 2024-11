Colpo da 100 milioni per la Juve: trema il grande ex

Un colpo da urlo della Juventus, 100 milioni per la firma della stella: il grande ex rimane a bocca asciutta

Dopo il bel successo sull’Udinese ed il deludente pari in casa del Lille, la Juventus è ora proiettata verso il Derby della Mole. Una super sfida, quella col Torino che non sta vivendo propriamente un momento brillantissimo, prima del big match di San Siro col Milan dopo la sosta. Un quadro completo che, tuttavia, verrà come sempre contornato dalle indiscrezioni di mercato.

La dirigenza bianconera ha svolto un lavoro eccellente – e generoso, dal punto di vista economico – in estate. Diversi i colpi arrivati, il volto della Juventus è cambiato diventando ad immagine e somiglianza del suo allenatore. Thiago Motta sta plasmando la squadra, anche dal punto di vista mentale, per permettere ai suoi di provare a competere fino all’ultimo per lo Scudetto. Un obiettivo, mai nascosto e fissato dalla società di Torino.

Ma in sede di calciomercato qualcosa si sta già muovendo per la prossima estate. Se nel mese di gennaio le priorità rimangono due – un nuovo attaccante ma soprattutto un centrale che rimpiazzi Bremer – allo stesso tempo, per giugno, potrebbe arrivare una costosissima sorpresa che manderebbe in visibilio i tifosi della Juventus. Adesso serve una proposta da 100 milioni di euro: l’ex può cominciare a tremare.

Juve, ex distrutto: capolavoro da 100 milioni

Una possibilità davvero suggestiva che riguarda il calciomercato della Juventus arriva direttamente dall’indiscrezione lanciata da ‘Teamtalk’ che riferisce come uno dei gioielli emergenti del calcio portoghese possa rappresentare una grande occasione anche per i bianconeri. Stiamo parlando di Geovany Quenda, stella dello Sporting.

Viene riferito come tra le società interessate al ragazzo vi sia il Manchester United. Ruben Amorim, neo manager dei ‘Red Devils’, ha lasciato da poco lo Sporting per approdare all’Old Trafford. Pare che Quenda possa essere una delle primissime richieste in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: il ragazzo infatti compirà 18 anni ad aprile 2025 e non potrà firmare prima di allora un contratto da professionista. Ma Amorim rischia una clamorosa beffa. Perché su Quenda c’è il Liverpool ma soprattutto il Manchester CIty, che potrebbe anticipare tutti.

Il vero nodo da sciogliere, per la Juventus e non solo, è il prezzo dell’operazione. Quenda, nativo della Guinea ma trasferitosi in Portogallo all’età di 8 anni, ha nel suo contratto una clausola rescissoria elevatissima: 100 milioni di euro. Uno sforzo economico non da poco per uno dei talenti che sembra potersi attestare, da qui ad una manciata di anni, come un vero e proprio fuoriclasse. Da quest’anno in prima squadra con lo Sporting, ha messo a segno 2 reti e 2 assist in 17 presenze complessive.

È stato il più giovane calciatore a giocare una partita di Champions League da titolare, lo scorso settembre contro il Lille. Record su record, la Juventus resta interessata ad un prodigio assoluto che farebbe impazzire i tifosi bianconeri. Ma, intanto, i costi sono elevati e la concorrenza per il cartellino di Quenda rischia di essere più agguerrita che mai.