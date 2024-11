Dal Milan alla Capitale: 45 milioni di euro

La grande vittoria del Milan in casa del Real Madrid ha messo in mostra alcuni gioielli della formazione di Paulo Fonseca con uno di questi finito nel mirino di una grande squadra.

Il successo in casa del Real Madrid potrebbe segnare la svolta della stagione in casa Milan con i rossoneri che hanno colto una vittoria fondamentale per il loro cammino in Champions League.

Una partita quasi perfetta quella dei rossoneri al Santiago Bernabeu con i gol di Thiaw, Morata e Reijnders che hanno steso i campioni d’Europa in carica. Per Paulo Fonseca un’iniezione di fiducia che allontana, probabilmente a titolo definitivo le voci di un suo possibile esonero dal ruolo di allenatore del Milan. La vittoria ha portato alla ribalta ancora una volta un nome in particolare in casa Milan con diverse big europee che lo seguono in sede di mercato, pronte a fare un’offerta già dal mese di gennaio.

Milan, un perno della squadra nel mirino di una big

Secondo quanto affermato da Footballinsider247.com, il Tottenham avrebbe messo nel mirino Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan che sta dimostrando di essere una delle colonne della formazione di Paulo Fonseca.

Gli Spurs sarebbero disposti a mettere sul piatto anche 45 milioni di euro per arrivare al calciatore olandese già da gennaio ma la risposta che giungerà da Milano sarà certamente negativa. Il nazionale olandese è il faro della squadra di Fonseca e quando manca, come dimostrato contro il Napoli, per i rossoneri si complicano maledettamente le cose. 45 milioni di euro non basteranno certamente a convincere il Milan a cedere il classe 1998 che è ritenuto incedibile a stagione in corso.

Reijnders è finito anche nel mirino del Manchester City che sarebbe pronto invece a fare un tentativo in vista della prossima estate. Nel caso in cui dovesse giungere una proposta da circa 60 milioni di euro al Milan le cose potrebbero cambiare ma l’intenzione del club meneghino è quella di provare a rinnovare ad inizio 2025 fino al giugno del 2030 con conseguente aumento dell’ingaggio.

Il Milan nel frattempo si gode la sua stella, fondamentale anche nella vittoria ottenuta al Santiago Bernabeu con la terza rete messa a segno ed una prestazioni di alto livello. Reijnders è pronto a vivere il momento ottimale anche in nazionale essendo diventato un punto di riferimento già a partire dagli scorsi europei in casa orange.