Mazzata Dybala, tifosi della Roma increduli

Brutto colpo per Paulo Dybala: questa non ci voleva, colpo di scena clamoroso. I tifosi sono senza parole, ecco cos’è successo

Paulo Dybala è alle prese con una stagione fin qui decisamente deludente. Nove presenze e due gol in Serie A per la Joya che, ad onor del vero, con un suo gol ha regalato alla Roma l’ultima vittoria in campionato, arrivata contro il Torino. Tre, invece, le presenze in Europa League dov’è ancora all’asciutto. Insomma, non proprio una prima parte di campinato memorabile per l’attaccante argentino che sta naturalmente risentendo del momento dei giallorossi.

Con la Roma in questa stagione è passato dall’agire trequartista alle spalle della punta Dovbyk a fungere da falso nueve in caso di necessità. Insomma, ruoli che conosce a menadito per aver calcato quelle zolle di campo per una carriera intera.

Eppure, come detto, la situazione in casa Roma è una polveriera ed anche Dybala non riesce ad esprimersi al meglio. La formazione giallorossa è d’altronde in 12ma posizione con 13 punti, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro e più vicina alla zona retrocessione – distante cinque lunghezze – che a quella europea (la Juve sesta è ad otto lunghezze, il quarto posto distante nove unti).

Dybala, che batosta: la Joya non se l’aspettava

E naturalmente la situazione della Roma e quella personale di Dybala riflettono anche negativamente su fattori esterni e su altre decisioni, come quella di Lionel Scaloni. Il CT dell’Argentina, infatti, ha escluso dalle convocazioni la Joya in vista delle gare in programma a metà novembre.

Una scelta che sta facendo decisamente discutere considerato come Dybala – quanto integro fisicamente, ed al momento lo è – era sempre partito con la sua Nazionale, chiamato dal CT. Sicuramente un duro colpo per la Joya che ha sempre mostrato attaccamento all’Albiceleste nel corso degli ultimi anni ma potrebbe essere anche uno sprone per il calciatore stesso deciso a riconquistare la maglia.

Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid ed ex Udinese, ai microfoni di Sky Sport ha commentato proprio questa decisione. “Paulo è un calciatore grandissimo e quando viene con noi ci aiuta tantissimo ma è il mister che decide e noi accettiamo le sue decisioni“.

“Paulo è sempre dentro quel gruppo ed è importante questo, chi non è stato convocato lavora per esserlo nelle prossime volte“, sicuramente farà così Dybala ha poi concluso De Paul.