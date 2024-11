“Se ne deve andare subito”: cacciato l’allenatore della Serie A

Ancora un esonero in vista per la Serie A, il prossimo passo falso sarà decisivo: a questo punto non c’è più scelta.

Nuovi cambiamenti in arrivo per le panchine della Serie A. Al momento il campionato italiano ha fatto registrare un solo esonero, quello di Daniele De Rossi. L’ex centrocampista era tornato alla Roma come sostituto di José Mourinho ed era riuscito a portare entusiasmo. Poi, dopo appena quattro partite di campionato più una di Europa League, la società giallorossa ha deciso di sollevarlo dall’incarico.

Il suo non è però l’unico nome che rischia di dover fare i bagagli, sotto la lente d’ingrandimento ci sono tanti suoi colleghi. L’ultimo, in ordine di rischio, risponde al nome di Alberto Gilardino. Tra l’altro compagno di squadra di De Rossi ai tempi della Nazionale, insieme sono riusciti a vincere la Coppa del Mondo nel 2006 con l’Italia e ora rischiano di rimanere senza panchina.

Crisi scongiurata, almeno per il momento, per il tecnico del Genoa che ha vinto contro il Parma e ha guadagnato una preziosa boccata d’ossigeno. Tuttavia, la sensazione è che la bufera non sia ancora del tutto passata, specialmente per il mister che non ha mai convinto fino in fondo.

Serie A, esonero in vista: ora è guerra aperta

Non c’è pace per la Roma che dopo la bufera causata dall’esonero di De Rossi, è tornata a fare i conti con nuove polemiche. Questa volta a farne le spese è il nuovo arrivato Ivan Juric, ex allenatore del Torino chiamato a Trigoria per, a detta della società, portare i giallorossi in Champions League. Peccato che dopo poche giornate i capitolini siano già a -9 dal quarto posto.

Una mossa, quella di aver optato per il croato, che non ha convinto praticamente nessuno. Tifosi, giocatori e persino addetti ai lavori. A commentare il recente operato del tecnico è stato Angelo Di Livio che, intervenuto su Twitch ai microfoni di TvPlay, ha detto apertamente che l’ex granata farebbe meglio ad essere allontanato dalla panchina della Roma.

“Via subito Juric, oltre al campo le sue dichiarazioni non si possono ascoltare” ha tuonato l’ex calciatore oggi opinionista che sembra proprio non riuscire ad apprezzare il lavoro del tecnico giallorosso. La società, tuttavia, ha difeso la propria scelta e a quanto pare continuerà ad andare avanti con Juric. Almeno fino alla prossima giornata, dopodiché ci sarà l’ultima sosta dell’anno e lì si tireranno nuove somme.