Un campione del Mondo al posto di Barella: choc Inter

Ha del clamoroso l’indiscrezione che vuole l’Inter intenzionata a sostituire Barella con un campione del mondo: i dettagli

La stagione 2024/25 è appena entrata nel vivo, ma molti club sono già impegnati nella pianificazione del prossimo futuro. D’altronde, si sa, ormai il calciomercato è sempre aperto e i discorsi proseguono anche oltre le sessioni ufficiali definite dal regolamento.

In tal senso, sembrerebbe che l’Inter stia sondando il terreno per capire se vi sono i margini per realizzare una clamorosa operazione. Un’operazione anche rischiosa, per certi versi. Poiché economicamente molto impegnativa e improntata alla cessione di uno dei calciatori cruciali della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ci riferiamo a Nicolò Barella, il quale, stando alle indiscrezioni, sarebbe proprio il centrocampista da immolare sull’altare nerazzurro affinché il club si ritrovi la liquidità per piazzare il colpaccio di cui stiamo parlando.

Inter, pazza idea per il centrocampo: nel mirino nerazzurro c’è un campione del mondo

Venendo al dunque, la notizia è che l’Inter ha messo gli occhi su un campione del mondo, ovvero Enzo Fernandez. L’argentino, approdato al Chelsea nel gennaio del 2023 per la cifra monstre di 121 milioni di euro (acquisto più caro nella storia della Premier League), sta trovando poco spazio con la nuova gestione Blues targata Enzo Maresca: dalla Gran Bretagna, arrivano voci che vorrebbero il club londinese indirizzato alla cessione e il 23enne guardarsi intorno alla ricerca di maggiore continuità.

“In questo momento Enzo non sta giocando, ma tra noi non ci sono problemi. Il rumore su Enzo è dovuto al fatto che i club pagano così tanto per loro… la gente si aspetta che saranno sempre tra i migliori. Non è così. La ragione per cui non gioca è perché preferisco la fisicità Caicedo e Romeo Lavia“, ha recentemente affermato Maresca.

E in effetti, tali dichiarazioni suonano come una vera e propria apertura alla cessione del centrocampista sudamericano. Ne sono convinti i colleghi britannici di SunSport, i quali riferiscono inoltre che in pole per aggiudicarsi Fernandez vi sarebbe proprio l’Inter assieme al Barcellona.

Ovviamente, come dicevamo in precedenza, l’operazione presupporrebbe un ampio esborso economico da parte del club nerazzurro. Di qui, la cessione di Barella sarebbe praticamente obbligata, essendo l’ex cagliaritano l’unico tassello del centrocampo interista da cui poter trarre una cospicua somma di denaro. Vale la pena, però, ricordare che l’Inter non potrebbe realizzare l’affare già a gennaio, ma solo la prossima estate, avendo esaurito slot per extracomunitari. Staremo a vedere come si evolveranno gli scenari.