6 milioni e colpo Milan: Ibra piazza il primo rinforzo per il 2025

6 milioni di euro per il primo rinforzo del Milan nel 2025, Ibrahimovic rompe gli indugi e accelera: decisione importante di calciomercato per i rossoneri

Ci sono scenari più positivi, in casa Milan, dopo la grande vittoria in Champions League contro il Real Madrid. Un successo che rilancia le ambizioni dei rossoneri nella principale competizione continentale, dopo l’avvio decisamente in salita, e che può fare da spartiacque in questa stagione, avviando una nuova inerzia per la squadra di Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese, per il momento, ha rinsaldato la sua posizione e dimostrato che la sua compagine, nel momento in cui riesce a esprimersi al meglio, può giocarsela davvero con tutti. Serviranno conferme ora per l’allenatore, nelle prossime partite, per capire se davvero il Milan potrà risalire in classifica in campionato avvicinandosi nuovamente al vertice e se si potrà centrare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Europa. Ma la società sembra disposta a dare credito alla partenza di un percorso positivo.

Sarà un Milan probabilmente motivato a investire sul mercato di gennaio, per colmare qualche lacuna della rosa e renderla effettivamente competitiva ad altissimo livello nella seconda parte di stagione. Ma la dirigenza è determinata a costruire anche nel medio e lungo periodo e per questo si pensa già agli innesti che potrebbero avvenire al termine della stagione. Ibrahimovic pensa già, in particolare, al primo rinforzo della stagione 2025/2026.

Milan, Daniel Maldini torna a casa: i dettagli dell’operazione

Quanto sta facendo Daniel Maldini al Monza non può passare inosservato. Il giovane attaccante, con i brianzoli, ha trovato la sua dimensione e sta crescendo notevolmente, come dimostrato anche dalla convocazione in Nazionale.

Nell’ambiente rossonero, più di qualcuno ha manifestato qualche rimpianto per il fatto di non averlo più in rosa. Ma il Milan può riprenderlo, con un investimento di soli 6 milioni di euro. Va ricordato infatti che il Diavolo ha diritto al 50% della rivendita di Maldini, nel momento in cui il Monza dovesse cederlo. Per questo motivo, potrebbe essere presentata ai biancorossi una cifra da 12 milioni di euro, dei quali verrebbero, formalmente, pagati soltanto la metà.

Il Milan è già al lavoro per trovare una intesa di massima sul tema, evitando che il trequartista possa finire altrove. Ci sono infatti altre squadre che lo hanno già messo nel mirino e bisogna muoversi in anticipo per evitare una beffa.