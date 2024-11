Colpo di scena Soulé: affare immediato coi rossoneri

Mathias Soulé non sta trovando il giusto spazio nella Roma e ora si prospetta un clamoroso affare di mercato con i rossoneri: tifosi spiazzati

I Friedkin hanno speso quasi 30 milioni per portarlo nella Capitale la scorsa estate e questo sta incidendo anche sulla valutazione dell’ex Frosinone. L’idea è quella di provare a puntare ancora su di lui ma all’orizzonte si prospetta un affare rossonero.

L’inizio di stagione della Roma è stato davvero da incubo. Una serie di risultati catastrofici che hanno relegato i ragazzi di Juric al dodicesimo posto della Serie A. Contro il Verona è arrivata un’altra sconfitta, meno larga nel punteggio di Firenze ma con le stesse difficili ripercussioni da gestire. Altri zero punti che di certo non possono lasciare tranquilli i tifosi e i giocatori, caduti in disgrazia dopo il discreto campionato dello scorso anno. L’addio di Mourinho aveva lasciato spazio all’arrivo di Daniele De Rossi, bravo nel risollevare le sorti dell’ambiente e della squadra.

Un sesto posto in classifica, abbinato ad una semifinale di Europa League, che poteva lasciar presagire un futuro roseo. Per questo i Friedkin avevano deciso di far firmare un triennale all’ex centrocampista giallorosso, con la speranza di aprire un ciclo. Invece dopo appena quattro partite disputate in questa stagione è arrivato il clamoroso esonero. Dei 10 acquisti voluti in estate da DDR in molti non si sono ritrovati comodi tatticamente con le idee di Juric e sono iniziati altri problemi.

Il Bayer Leverkusen piomba su Soulé: Xabi Alonso vuole l’argentino

Uno di quelli che sembra ampiamente al di sotto delle proprie potenzialità è Mathias Soulé, arrivato dalla Juventus per quasi 30 milioni la scorsa estate. L’esterno argentino non è riuscito ancora ad inserirsi a pieno e sta faticando sia tatticamente che caratterialmente. Nel 3-4-2-1 di Juric lui c’entra poco e si vede. Il primo gol del campionato lo ha segnato a Verona, troppo poco per le aspettative di tifosi e ambiente.

Nonostante siano passati pochi mesi dal suo sbarco nella Capitale, c’è l’ipotesi che possa lasciare Trigoria già a gennaio, o al più a giugno. Sembra proprio, come riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, che ci sia il Bayer Leverkusen pronto a fare un tentativo per portare Soulé in Germania. L’ex juventino è stato inserito nella lista dei rinforzi voluta da Xabi Alonso, che comprende anche Arda Güler ed Edon Zhegrova. Vedremo chi sarà alla fine il prescelto.