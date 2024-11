Doppio tranello rossonero: addio Juventus

Sta per tornare il calciomercato con i suoi giochetti: il doppio tranello rossonero è dietro l’angolo, la Juventus e Cristiano Giuntoli devono dirgli addio! Brutto colpo per i bianconeri

Se è vero che il calciomercato non muore mai, le grandi squadre stanno già progettando come rinforzarsi in vista della sessione di mercato invernale e per le prossime stagioni. Specialmente le big, quelle che hanno un progetto a lungo termine, iniziano a vedere quali potrebbero essere i colpi futuribili anche per sostituire i diversi giocatori che sono in bilico o in scadenza di contratto. Ne sa qualcosa, ad esempio, la Juventus.

Cristiano Giuntoli nel corso degli ultimi mesi ha dovuto sopperire agli addii di Chiesa e Rabiot, rinforzando la rosa con circa 165 milioni di euro. E alle porte è possibile un nuovo caso che riguarda, questa volta, Dusan Vlahovic. Anche l’attaccante serbo come il figlio d’arte e il centrocampista francese va verso la scadenza e al momento non è stato trovato un accordo per il rinnovo. Il team bianconero ha diversi nomi in lista.

Niente da fare per la Juve, i rossoneri hanno messo nel mirino il talento: i dettagli

Non solo per quanto riguarda una punta vera e propria, ma anche per gli attaccanti esterni, seppur lì i piemontesi sembrano essere ben messi. La sfida con il Lilla in Champions League è stata una buona occasione per visionare da vicino alcuni giocatori del club di Ligue 1 che da sempre piacciono a Giuntoli. Come ad esempio quel Jonathan David, che tra l’altro ha anche segnato.

Il canadese è il sogno proibito della Juve ma anche di mezza Europa, sarà difficile strapparlo alla concorrenza quando la prossima estate si scatenerà l’asta sul classe 2000, considerando come il suo contratto col Lilla terminerà a giugno e quindi è prendibile gratis. E allora meglio guardare anche altri obiettivi, come ad esempio il compagno di reparto Edon Zhegrova. Il kosovaro è tra i più talentuosi del Lilla, e su di lui sarebbero finiti diversi top team europei. Non solo la Juve.

I bianconeri, infatti, rischiano di essere beffati da due club rossoneri che meditano lo scippo e al momento sono in pole per l’ala. Si tratta del Milan e soprattutto del Bayer Leverkusen. I campioni di Germania hanno messo nel mirino il classe ’99 e sono pronti a portarlo in Bundesliga, strappandolo così alla concorrenza dei bianconeri.