Grasso e fuori forma, non lo voleva: adesso è stato cacciato

Lo hanno acquistato strappandolo dalle grinfie di altri top club ma quando si è presentato sembrava un altro giocatore.

Nel calcio ce ne sono stati diversi di calciatori apparentemente fuori forma che quando poi scendevano in campo facevano la differenza. Oggi, con i ritmi serrati e dove sembra che bisogna essere prima atleti e poi calciatori di pallone, se si ha un po’ di pancia e non si raggiungono certi livelli nei test atletici, si rischia di rimanere fuori ad oltranza.

Questo è un po’ quello che pare stia succedendo ad un ex conoscenza del calcio italiano recentemente volata all’estero. Qualcuno potrebbe credere che si tratti di Antonio Cassano, è stato spesso criticato per la sua condizione fisica, ma oggi l’ex fantasista di Roma e Real Madrid non ha di questi problemi. Anche perché ha smesso con il calcio giocato. Piuttosto, c’è un altro ex Serie A che proprio non sta riuscendo a convincere fuori dal campionato italiano.

In estate è stata bagarre per il suo acquisto ma alla fine l’ha spuntata la Big che è riuscita a portarlo in uno dei campioni più prestigioso, se non nel più prestigioso in assoluto. Una bella soddisfazione per i tifosi che speravano di poter celebrare l’arrivo di un top, in realtà la sua condizione racconta una realtà ben diversa.

Ex Serie A, problemi per l’ex talento: guerra aperta con l’allenatore

Insomma, tra il Manchester United e Joshua Zirkzee non è stato proprio amore a prima vista, e pensare che era anche riuscito ad andare in goal all’esordio, entrando dalla panchina, e a togliere le castagne dal fuoco ai Red Devils. In quel momento sembrava nata una nuova stella ma dall’Inghilterra la versione che stanno raccontando è un’altra.

Pare infatti che, sebbene il club abbia lottato con il Milan per avere il suo cartellino e alla fine l’ha spuntata offrendo oltre 40 milioni di euro, considerando anche le commissioni da versare all’agente del calciatore, abbia acquistato il giocatore contro la volontà dell’ex tecnico Erik Ten Hag. Quando il connazionale è arrivato a Manchester pare che l’allenatore recentemente esonerato abbia trovato un giocatore non solo fuori forma ma anche con qualche chilo di troppo.

Condizione che ha rallentato e starebbe rallentando ancora oggi il definitivo decollo di Zirkzee. Oggi a Manchester sono delusi ma niente paura perché il prossimo tecnico, Ruben Amorim, in carica dall’11 novembre, lavorerà anche con lui e cercherà di rimetterlo in sesto. Se non riuscirà, a quel punto il club inglese potrebbe valutare la cessione. Il suo ex allenatore, Thiago Motta, sarebbe felice di riabbracciarlo alla Juventus.