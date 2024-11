Incubo Cristiano Ronaldo: decisione presa, si è dimesso

Cristiano Ronaldo ha “regalato” un incubo a tutti i tifosi della squadra: dietro alle dimissioni c’è il suo zampino, che lascia tutti di stucco

Il campione portoghese continua a segnare nella sua esperienza in Arabia Saudita e non ha ancora nessuna intenzione di smettere. In nazionale è sempre un punto fermo e alla soglia dei 40 anni sembra essere ancora in ottima forma.

Cristiano Ronaldo è ancora grande mattatore in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Nassr. Il portoghese è stato il precursore della diaspora dei calciatori europei verso la Saudi Po League e continua a divertirsi in quel campionato a suon di gol e record. Adesso al suo fianco c’è anche un tecnico come Stefano Pioli, che si sta inserendo piuttosto bene nella nuova realtà. Proprio una vittoria larga della squadra dell’ex milanista ha portato ad un clamoroso esonero. Si perché i vincitori dell’ultima edizione della Coppa d’Asia, ovvero l’Al-Ain, hanno deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Hernan Crespo (altra vecchia conoscenza della Serie A).

La sfida tra i due club arabi si è conclusa con un largo 5-1 per Cristiano Ronaldo e compagni, nell’AFC Champions League Elite. Il club con sede ad al-‘Ayn era qualificato anche per la Coppa del Mondo per club, che la FIFA sta organizzando per la prossima estate negli USA. La dirigenza ha ringraziato Crespo in una dichiarazione, ma ha affermato che “i risultati recenti non hanno soddisfatto le aspettative”. In totale la sua avventura araba è durata un anno, visto che era stato assunto esattamente nel novembre del 2023.

Cristiano Ronaldo “giustiziere” di Crespo: il tecnico argentino lascia l’Al-Ain

Sui vari canali social dell’Al-Ain la decisione di esonerare Crespo è stata diffusa nelle ultime ore.

“Il Consiglio di amministrazione dell’Al-Ain Football Club ha raggiunto un accordo nella giornata di mercoledì con l’allenatore argentino Hernan Crespo ed il suo staff tecnico per la rescissione del contratto. I ringraziamenti vanno a lui e al suo staff per la professionalità ed il contributo dato al club e in particolare per aver vinto la AFC Champions League nella scorsa stagione”. I risultati negativi, soprattutto l’ultimo contro l‘Al-Nassr, sono stati però troppo pesanti da mandar giù per andare avanti.

Ancora non è stato comunicato chi sarà il successore di Crespo, anche se si fa qualche nome di lustro del calcio europeo. Di certo da quelle parti non è ancora finita la voglia di investire nel calcio, anzi, si prova a rilanciare.