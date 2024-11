L’annuncio improvviso: “Inzaghi così è fuori dall’Inter”

Simone Inzaghi e l’Inter, strade che potrebbero separarsi presto: ambiente nerazzurro spiazzato, l’annuncio coglie tutti di sorpresa

Un rapporto lungo e proficuo, quello che hanno avviato Simone Inzaghi e l’Inter. Un binomio che ha regalato ai nerazzurri diverse soddisfazioni, con lo scudetto vinto lo scorso anno come ciliegina sulla torta a un palmares di tutto rispetto per l’ex tecnico della Lazio in quel di San Siro.

Sei i trofei conquistati in tutto da Inzaghi in nerazzurro, si aggiungono al conto anche due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Con anche una finale di Champions League nel 2023 e i tanti rimpianti legati a quella partita, in cui l’Inter riuscì a mettere in difficoltà il più quotato Manchester City e avrebbe anche potuto tornare da Istanbul con un risultato diverso.

In questa stagione, l’obiettivo per i campioni d’Italia è competere fino alla fine per tutti i traguardi, provando a confermarsi in Italia e ad avanzare in Europa. La forza della rosa e la sua profondità possono permettere di farlo senza dubbio e la società ha piena fiducia in Inzaghi, con il quale c’è un contratto fino al 2026 e una opzione di ulteriore rinnovo. Tuttavia, nonostante il tecnico piacentino stia facendo bene in questo avvio di stagione (10 punti in 4 gare di Champions e la possibilità di tornare in vetta alla classifica in Serie A vincendo con il Napoli), c’è un ombra sull’addio di Inzaghi all’Inter.

“Inzaghi via dall’Inter se non vince lo scudetto, ha paura di Conte”: Cassano all’attacco

Arrivano dichiarazioni polemiche, sul tecnico interista, da parte di Antonio Cassano. L’ex attaccante non le manda mai a dire e nel corso della diretta Twitch sul canale ‘Viva el Futbol’, ha spiegato come mai a fine stagione le strade potrebbero separarsi.

Sarebbe tutto legato, secondo Cassano, alla vittoria dello scudetto, bissando il successo dello scorso anno. “Ha la squadra più forte, sa di avere tanta pressione e che se non rivince lo scudetto è fuori – ha affermato il barese – Ora sta facendo il gioco contrario rispetto a quando si vantava della finale di Champions, da’ la priorità al campionato. La verità è che ha paura di Conte, non è tranquillo ad avercelo lì. Sa che con una partita a settimana se lo ritrova fino a marzo punto a punto”.

Inter-Napoli, in sostanza, arriva a fagiolo, per svelare la reale consistenza di nerazzurri e partenopei e fare chiarezza sugli equilibri in chiave corsa scudetto. Domenica sera, ne sapremo di più.