Crisi nera nella Capitale: ecco Allegri

Continua la crisi nerissima nella Capitale, pronto un nuovo ribaltone in panchina: contattato Massimiliano Allegri, è la prima scelta del club

Quando siamo quasi arrivati a metà stagione, le cose non si stanno mettendo bene per il top club che è pronto ad una svolta in panchina che avrebbe davvero del clamoroso.

Se ti chiami Real Madrid aspiri sempre al massimo ed anche se in campionato sei secondo in classifica ed in corsa in Champions League non si può essere soddisfatti di qualche passo falso di troppo. La sconfitta subita in Champions League per mano del Milan ha bruciato tantissimo tanto ai tifosi quanto alla dirigenza, soprattutto perché i blancos rischiano ora di restare seriamente fuori dalle prime otto, venendo costretto a disputare i play-off per approdare agli ottavi di finale della competizione.

Oltre che con i rossoneri, il Real Madrid ha perso anche contro il Lille, mentre pur vincendo ha faticato tantissimo contro Stoccarda e soprattutto Borussia Dortmund che si era addirittura portato avanti di due gol prima di subire la rimonta blanca. La difesa di Carlo Ancelotti fa acqua da tutte le parti ed anche in campionato lo si è notato, tanto che ora il Real è a -9 dal Barcellona che nel Clasico di un paio di settimane fa si è imposto con un 4-0 senza appello.

Risultati che non stanno facendo piacere alla dirigenza blanca che nelle ultime ore sta pensando seriamente di esonerare Ancelotti. E secondo quanto riportato da El Gol Digital in maniera del tutto sorprendente, il primo nome nella lista di Florentino Perez per sostituire il tecnico italiano è quello di Massimiliano Allegri.

Real Madrid, Ancelotti a rischio esonero: Allegri in pole per sostituirlo

Nonostante abbia vinto più di 10 trofei nelle ultime tre stagioni, Carlo Ancelotti non è intoccabile e dopo i primi tre mesi di questa stagione il Real Madrid sta pensando di sollevarlo dal suo incarico. I blancos non hanno gradito affatto il fin qui disastroso percorso in Champions League dove da anni dominano e l’ultima sconfitta subita contro il Milan ha messo Ancelotti a grave rischio esonero.

Secondo quanto riportato da El Gol Digital, il Real Madrid starebbe già cercando il suo possibile sostituto e tra i tanti nomi che si sono fatti è spuntato, in maniera clamorosa, quello di Massimiliano Allegri. In passato, come rivelato da lui stesso, il tecnico toscano già rifiutò due volte l’offerta dei blancos per amore della Juventus, ma adesso che è orfano di panchina le cose potrebbero decisamente cambiare.

Con la panchina del Manchester United ormai occupata da Ruben Amorim e con la Roma che ancora temporeggia riguardo l’esonero di Juric, Allegri si ritrova ancora senza una squadra e sarebbe molto intrigato dalla possibilità di ereditare il Real Madrid a stagione in corso. Quella dei blancos, però, sarebbe una scelta decisamente sorprendente visto che a Madrid l’idea di calcio è del tutto opposta a quella proposta da Allegri e i tifosi del Real nutrono grossi dubbi sul fatto che il tecnico toscano sia l’uomo giusto per ribaltare la situazione.

La dirigenza, tuttavia, rispetta molto il palmares di Allegri che ha vinto tanto negli ultimi anni alla guida della Juventus durante il suo primo ciclo in bianconero ed è considerato la miglior opzione per lo spogliatoio. Oltre al tecnico toscano, il Real Madrid starebbe pensando anche ad un ritorno di Zinedine Zidane, ma bisognerebbe prima vedere se il francese avrebbe voglia di tornare al comando della squadra dopo averla guidata per tre stagioni, cosa per nulla scontata.