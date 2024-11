Esonero Juric, si cambia alla sosta: la Roma ha già scelto il nuovo allenatore

Ivan Juric sarà esonerato: la Roma cambia nuovamente tecnico, c’è già il nome del sostituto, ecco chi

La Roma proprio non riesce a ripartire. I giallorossi sono piombati in una crisi quasi senza precedenti e sembra proprio segnato il destino di Ivan Juric. Anche ieri nessun segnale di risveglio da parte della squadra: il pareggio contro l’Union in Europa League è stato altamente deludente, in linea con la stagione della Roma fin qui.

La qualificazione agli ottavi di Europa League, di questo passo, è praticamente impossibile: dopo quattro gare, cinque punti e 20mo posto in classifica che al momento significherebbe spareggio per avanzare al turno successivo. E non va certo meglio in campionato, anzi. Tre sconfitte nelle ultime quattro gare ed un solo successo, il crollo di Firenze ed il ko di Verona come punti forse più bassi, con il 12mo posto che preoccupa non poco per il futuro.

La qualificazione alla prossima Champions League, l’obiettivo minimo stagionale fissato dai Friedkin, è una chimera: il quarto posto è lontano nove lunghezze mentre è decisamente più vicina la zona retrocessione, con il terz’ultimo posto distante cinque punti. E lo spettro dell’essere invischiati per la salvezza è davvero concreto.

Roma, addio Juric: sarà portoghese il nuovo tecnico

Juric, dopo la sconfitta di Verona, ha avuto una sorta di fiducia a tempo da parte della dirigenza giallorossa. Servivano almeno due vittorie per provare a proseguire insieme il rapporto anche oltre la sosta. Ma il primo test è stato fallito. Il tecnico croato sembra ora stia contando i giorni che lo separano dall’addio che con ogni probabilità arriverà dopo la sfida di domenica contro il Bologna.

Anche un successo contro i felsinei non lo salverà: la proprietà aveva confermato la fiducia a Juric anche perché gli impegni ravvicinati non consentivano il ribaltone. Tutta un’altra storia, però, terminato il turno di campionato iniziato ieri con il primo anticipo.

La Serie A si ferma complice la Nazionale e per il tecnico subentrante vi saranno più giorni a disposizione per poter impostare il nuovo lavoro. Già, ma chi potrà sedersi sulla panchina giallorossa? Sono diversi i nomi vagliati dai Friedkin, ad iniziare da Roberto Mancini, profilo che nelle ultime settimane è andato prepotentemente in auge con tanto di incontro andato in scena tra il tecnico ed un dirigente giallorosso.

Resiste anche l’opzione Max Allegri ma al momento c’è un nome decisamente in pole: si tratta di Paulo Sousa. Il lusitano conosce benissimo la Serie A per averci militato da calciatore ed aver allenato la Fiorentina. Un profilo gradito alla dirigenza, e considerato ideale per poter iniziare un nuovo ciclo, con il terzo allenatore in appena quattro mesi.