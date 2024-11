Marotta dice no a 30 milioni: la firma è ad un passo

Giuseppe Marotta ha blindato il suo campione: no all’offerta da 30 milioni di euro, la firma per il rinnovo è ad un passo

La sosta per le nazionali che chiuderà il terribile ciclo di sette gare in 21 giorni è lì ad un passo ma prima c’è da superare l’ultimo scoglio. E che scoglio, perché a Milano arriva il Napoli capolista ferito dai tre schiaffi ricevuti in faccia nell’ultimo turno. Proprio la sconfitta dei partenopei ha accorciato la classifica, con sei squadre racchiuse in quattro punti.

I nerazzurri hanno ora nel mirino il sorpasso: con una vittoria, infatti, l’Inter tornerebbe prima in classifica completando, così, la rimonta. Proprio in vista del super big match di domenica sera a San Siro, Simone Inzaghi contro l’Arsenal in Champions League ha attuato un moderato turn over.

Diversi i calciatori che sono finita in panchina, tenuti a riposo proprio per domenica, considerando come il Napoli sia atleticamente più fresco per non aver disputato alcuna gara infrasettimanale. Dimarco, ad esempio, è entrato in campo nella rirpesa al pari di Barella, Mkhitaryan e Thuram mentre son rimasti in panchina Acerbi e Bastoni.

Inter, la decisione di Marotta sul suo campione: le cifre del rinnovo

Contro i Gunners protagonista assoluto in difesa Bisseck. Il giovane difensore tedesco ha fin qui avuto un rendimento altalenante, con Simone Inzaghi che lo sta utilizzando con il contagocce. Il centrale, però, sta completando la sua crescita dimostrando di poter essere utile alla causa.

Per l’Inter è una risorsa preziosa, una sorta di titolare aggiunto che nei prossimi anni, vista anche l’età non più verdissima dei titolari, poterbbe diventare un leader della retroguardia. Ecco perché Marotta e la dirigenza si è mossa per blindare il difensore.

Con l’agente del calciatore è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto: la nuova scadenza sarà giugno 2029 – un anno in più rispetto all’accordo attuale – ma sarà sostanziale anche l’aumento: dai 750mila euro attuali si passerà ad 1,5 milioni di euro netti più bonus a stagione. Insomma, il doppio solo di parte fissa, segnale di come l’Inter crea ciecamente in lui.

E Marotta, la scorsa estate ha anche rifiutato un’offerta da 30 milioni di euro arrivata dalla Premier League, con il West Ham che aveva mostrato grande interesse nei suoi confronti.