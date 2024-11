Oltre 120 milioni di euro, il peggiore della storia per l’Inter: Marotta non ha alcun dubbio

L’Inter di Simone Inzaghi è una squadra con il morale alle stelle. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto l’importante successo ottenuto, nel quarto match di Champions League, contro l’Arsenal. Prima della sosta per le nazionali i campioni d’Italia affronteranno i primi della classe, il Napoli, dell’ex Antonio Conte. Nel caso di vittoria i nerazzurri scavalcherebbero proprio gli azzurri in classifica.

In attesa del big match che si giocherà allo stadio “Giuseppe Meazza” il presidente Marotta studia qualche altro ed importante colpo da regalare al suo allenatore. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente il sito “SunSport” che ha parlato di un forte e probabile interesse verso una “riserva di lusso”. La stessa che è stata pagata più di 100 milioni di euro dal suo attuale club. Si tratta del campione del mondo argentino, Enzo Fernandez, diventato una seconda scelta per Enzo Maresca.

Il centrocampista è stato schierato, però, da titolare nella roboante vittoria dei “Blues” in Conference League ai danni del malcapitato Noah Yerevan (battuto per ben 8-0). Poi sostituito nella ripresa dall’italiano Cesare Casadei. Un futuro, quello del sudamericano, molto lontano non solo dal Chelsea ma anche dalla Premier League. Maresca, in quel ruolo, preferisce altre pedine importanti come Moises Caicedo e Romeo Lavia. Segno del fatto che per lui non c’è più posto.

Inter, che colpo dalla Premier: piace l’acquisto dei “record”

Di conseguenza, però, Enzo Fernandez non ha alcuna intenzione di arrendersi ed è pronto a giocarsi tutte le sue carte per cercare di far cambiare idea al suo allenatore. Allo stesso tempo, però, ha precisato che di restare in panchina per tutto il resto della stagione non ne ha alcuna intenzione. Sulle sue tracce non ci sarebbe solamente l’Inter, ma anche il Barcellona alla ricerca di un centrocampista con le sue caratteristiche. I due top club interessati, infatti, monitorano sempre di più la situazione.

I tifosi ‘Blues’, però, non lo hanno mai “accettato” più di tanto. Anzi, per lui, hanno espresso più critiche che complimenti per via delle sue prestazioni giudicate “scadenti” e non da un calciatore che è stato pagato oltre 120 milioni di euro. Tanto è vero che è stato dichiarato come uno degli acquisti “record” della società inglese dal Benfica. Di questo parere anche addetti ai lavori come il giornalista e conduttore di “TalkSport”, Rory Jennings che di recente ha affermato: “E’ il peggior acquisto della Premier League“.

L’obiettivo dell’Inter di Marotta, però, è quello di rivitalizzarlo e fargli ritrovare quella voglia che ha smarrito in questo periodo. Ovviamente, però, sperando in un importante sconto dalla società inglese. Maresca, affrontando la questione Fernandez, ci ha tenuto a precisare che non gioca per motivi tecnici. Con l’atleta, però, non ha alcun tipo di problema.