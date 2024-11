Osimhen torna in Serie A: c’è la data della firma

Victor Osimhen di nuovo in Serie A, si può fare: gli scenari di mercato legati al centravanti nigeriano, ancora di proprietà del Napoli

Polemiche a parte che lo hanno spesso riguardato nel suo ultimo periodo al Napoli, non ci possono essere dubbi sul valore di Victor Osimhen. E l’attaccante nigeriano sta continuando a dimostrarlo anche nella sua esperienza lontano dal nostro campionato.

Il suo score al Galatasaray parla al momento di 6 reti e 4 assist in 8 presenze. Insomma, con lui in campo è come se si partisse sempre da un gol di vantaggio. E a impreziosire il suo percorso in Turchia è arrivata la doppietta contro il Tottenham in Europa League, ispirata tra l’altro da un altro ex Napoli, quel Dries Mertens che continua a disegnare calcio nonostante l’età non più verdissima.

Insomma, dalla Turchia Osimhen manda segnali a tutte le big. E’ ancora lui uno dei centravanti più incisivi in circolazione, del suo futuro si riparlerà a breve, dato che appare poco probabile che il Galatasaray, nonostante gli sforzi, riesca a trattenerlo. Così, si moltiplicano nuovamente i rumours sul suo futuro.

Il Napoli attende, dal canto suo, che qualcuno si presenti con una cifra congrua per acquistarlo. La chiusura dell’affare per i 75 milioni di euro richiesti dagli azzurri sarebbe una soluzione gradita a tutti, per evitare di ricadere nello stillicidio cui abbiamo assistito in estate. Attenzione all’irruzione di un club di Serie A, anche se i partenopei vorrebbero evitare di cederlo a una diretta concorrente.

Juventus, avanti tutta su Osimhen: Giuntoli insiste

Chi a Osimhen non ha smesso di pensare è Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus. Il dirigente, ricordando bene i fasti di Napoli, vorrebbe avere nuovamente il nigeriano alle sue dipendenze, eccome.

Secondo Guido Tolomei, opinionista di ‘La7Gold’, Osimhen sarebbe il primo candidato a sostituire Vlahovic, nel caso di una partenza del serbo. Qualsiasi discorso andrebbe ovviamente rimandato all’estate, dato che oltretutto per il momento la Juventus non ha slot per giocatori extracomunitari. Motivo, tra l’altro, per il quale per il momento non è possibile pianificare l’assalto nell’immediato a David, che rimane in ogni caso un nome slegato da Osimhen.

Grandi manovre in attacco dunque per la Juventus, che vuole crescere e tornare al top in Europa. E per farlo, serve un grande centravanti, come potrebbe esserlo l’ex capocannoniere del nostro campionato.