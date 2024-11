Ritorno immediato in Serie A: Chiesa bloccato

Sembra essere arrivata la decisione definitiva per quello che riguarda il futuro di Federico Chiesa, poco utilizzato al Liverpool nella prima parte di campionato.

Nelle ultime ore si sono rincorse numerose voci di mercato riguardanti il classe 1997 finito nel mirino di diversi club in vista della seconda parte di stagione.

Dopo una lunga estate passata al centro di numerose voci di mercato, Federico Chiesa ha cambiato maglia e campionato passando dalla Juventus al Liverpool. Essendo giunto ad un anno dalla scadenza del contratto con i bianconeri, la punta esterna ha accettato la proposta del Liverpool che si è assicurato il suo cartellino per poco meno di 15 milioni di euro. L’ex Fiorentina e Juventus non sta vivendo però un momento facile trovando poco spazio alla corte di Slot sia per decisioni di natura tecnica che per via di diversi infortuni che ne stanno limitando l’inserimento nel club.

Calciomercato, decisione presa sul futuro di Federico Chiesa

Stando a quanto affermato da Footballinsider247.com, il Liverpool avrebbe deciso di bloccare la partenza di Federico Chiesa in vista del mercato di gennaio. Il calciatore italiano resterà quindi a disposizione di Arne Slot, pronto ad inserirlo nelle rotazioni dei Reds a partire dalle prossime settimane.

Una decisione che è stata avallata sia dal tecnico che dalla società, convinti che Federico Chiesa possa dare una grande mano alla squadra inglese nel prosieguo della stagione che sarà molto impegnativa considerati i continui impegni dei Reds tra campionato e coppe. La speranza di Slot è che a breve il giocatore italiano possa raggiungere la condizione fisica del resto della squadra per essere inserito nella formazione titolare.

Il Como si è fatto avanti con il Liverpool per cercare di arrivare alla punta esterna in prestito in vista della seconda parte di stagione. I lariani fanno forza sulla volontà del calciatore di giocare con maggiore continuità con la speranza che il club inglese voglia provare a dare più spazio all’ex Juventus per non veder diminuire il valore del cartellino.

Oltre a Federico Chiesa anche Alexander-Arnold ed Endo rimarranno a Liverpool in vista della seconda parte di stagione. Il primo è in scadenza di contratto e per lui si parla insistentemente del Real Madrid, pronto a chiudere il colpo in vista della prossima estate. Il Liverpool potrebbe provare a monetizzare cedendo il calciatore a gennaio ma Slot non vuole privarsi del talento inglese a stagione in corso. Per Endo vale lo stesso discorso di Chiesa con il Liverpool pronto a dargli maggiore spazio nelle prossime uscite.