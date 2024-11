Dalla Roma al Milan: Ibra l’ha già convinto

Il calciomercato non dorme mai e il Milan è già tornato al lavoro: Ibrahimovic lo vuole soffiare alla Roma.

Nuovo lavoro in vista per Zlatan Ibrahimovic che è pronto a regalare al suo Milan un nuovo colpo a sorpresa, altra beffa per i giallorossi che rischiano così di essere sorpassati dai rossoneri. Merito proprio dell’ex centravanti svedese che a quanto pare avrebbe già avviato i contatti con il calciatore.

Quando ormai un terzo del campionato si è praticamente concluso, ciò che emerge è che tutte le squadre hanno qualche buco all’interno delle loro rose che necessita di essere colmato. Ibra lo sa bene ed è per questo motivo che ha deciso di muoversi prima degli altri per bruciare l’eventuale concorrenza da parte delle rivali. il senior advisor del club meneghino avrebbe già ricevuto l’ok da parte del diretto interessato.

Si è parlato moltissimo di lui negli ultimi anni ma alla fine il trasferimento sembra destinato ad avvenire solo nei prossimi mesi. La cosa ad oggi certa è che nel suo attuale club di appartenenza non c’è più spazio e se vuole riprendere in mano quel che resta della sua carriera farebbe bene a preparare i bagagli e ad iniziare finalmente una nuova avventura.

Calciomercato Milan, altro che Roma: lo prende Ibrahimovic

Gli ultimi anni non sono stati facili per il difensore svedese Victor Lindelof che con il tempo ha perso la titolarità al bordo del Manchester United. Il classe 1994 è praticamente un veterano dei Red Devils visto che è a bordo del club da ben 7 stagioni, è arrivato nel 2017 dal Benfica per 35 milioni di euro, ma oggi il suo futuro da calciatore appare lontano dalla società inglese che non sembra intenzionata a rinnovargli il contratto.

Addio a costo zero, dunque, per il centrale scandinavo che avrebbe ricevuto una chiamata di cortesia proprio dal connazionale Ibra che lo avrebbe invitato a sposare il progetto del Milan. In estate il contratto di Lindelof scadrà e sarà libero di trovare una nuova sistemazione come free agent. Anche la Roma aveva pensato a lui come rinforzo ma ad oggi i giallorossi sono stati nettamente scavalcati.

Posizione di privilegio per il Milan che vuole quindi rimpinguare il proprio reparto arretrato. Lindelof in estate saluterà lo United dopo più di 250 partite giocate e qualche trofeo messo in bacheca, la Serie A sembra essere la sua prossima destinazione. Il dubbio più grande, tuttavia, è la condizione fisica del calciatore visto che nel periodo recente ha fatto i conti con più di qualche infortunio. Solo nel 2024 è già rimasto fuori per circa 100 giorni a causa di guai fisici.