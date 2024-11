L’Inter ha detto sì: 45 milioni per Calhanoglu

Calhanoglu può partire, arriva il via libera da parte dell’Inter: fissato il prezzo per il campione turco, bastano 45 milioni

La stagione dell’Inter è entrata nel vivo, ma nell’ambiente nerazzurro si torna a parlare di mercato. Nonostante ci sia ancora molto da giocare, alcune big europee sarebbero tornate negli ultimi tempi a bussare alla porta di Marotta e del resto della dirigenza per avere informazioni su un perno della squadra di Inzaghi, Hakan Calhanoglu. Un giocatore che all’Inter ha dato tanto e tanto potrebbe ancora dare, ma che al momento non sembra più incedibile.

Non si può parlare di un addio vicino, ovviamente. Tuttavia mai come durante la prossima estate è possibile che il centrocampista turco possa sentire l’esigenza di cambiare aria e trovare nuovi stimoli altrove, dopo aver vinto molto con l’Inter. E la stessa società, considerando che la carta d’identità dell’ex Milan e Bayer Leverkusen comincia a essere piuttosto pesante (è un classe 1994), potrebbe essere interessata a monetizzare in questo momento il suo cartellino, prima di un inevitabile crollo del valore.

Per questo e altri motivi è possibile che durante la prossima sessione estiva i nerazzurri possano sedersi al tavolo con alcune big europee, per trattare la sua cessione. E avrebbero già fissato il prezzo: si parla di 45 milioni di euro, una somma importante ma non irraggiungibile, specialmente per i due club che, più di tutti, avrebbero messo gli occhi sul turco.

Calhanoglu via dall’Inter, pronta l’offerta giusta: 45 milioni per l’addio

La principale candidata nella corsa per Calhanoglu è la big che più di tutti avrebbe voluto riportarlo in Bundesliga già nelle scorse stagioni: il Bayern Monaco. Nonostante il prezzo sia ritenuto eccessivo, dalle parti della Baviera, per un centrocampista che ha superato i 30 anni, le recenti difficoltà di Palhinha avrebbero convinto la dirigenza tedesca a fare almeno un tentativo per portarlo alla corte di Kompany.

Stando a quanto riferito da CaughtOffside non c’è però solo il Bayern sulle tracce del Nazionale turco, da almeno due o tre anni ormai ritenuto da tutti uno dei centrocampisti più forti e completo nel panorama europeo.

A suon di gol e prestazioni il pupillo di Inzaghi sarebbe infatti entrato nella lista dei possibili obiettivi di Pep Guardiola. Il Manchester City già da tempo ha cominciato a seguirlo con attenzione e, complice il recente grave infortunio di Rodri, potrebbe fare almeno un tentativo per portarlo in Premier, magari già nella sessione invernale.

Al momento però l’ipotesi Citizen resta sullo sfondo. L’interesse del Bayern sembra più avanzato e la sensazione è che, non appena dalla Baviera renderanno concreta un’offerta da almeno 45 milioni di euro, l’affare potrà dirsi definito. Per la gioia di tutti, considerando che l’Inter è sempre riuscita, negli ultimi anni, a migliorare la rosa nonostante cessioni importanti.