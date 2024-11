“Mi piace il Milan”, dichiarazione d’amore ed i tifosi rossoneri già sognano

Arriva una clamorosa dichiarazione d’amore da parte di un obiettivo per il prossimo mercato dei rossoneri: “Mi piace il Milan!”. I tifosi sognano ad occhi aperti

Mentre il Milan cerca la risalita in campionato e in Champions League, lanciata dal clamoroso successo ottenuto al “Bernabeu” contro il Real Madrid, la dirigenza ha iniziato già a guardare ai prossimi obiettivi di mercato. Furlani, Moncada e Ibrahimovic hanno fatto il punto confrontandosi anche con Paulo Fonseca su cosa ha bisogno questa squadra per essere ancora più competitiva.

Pur avendo un buon parco attaccanti, è probabile che un’aggiunta lì davanti ci sarà. Jovic non ha convinto e per quanto sia spesso fermo ai box è dato in uscita già da gennaio. Sugli esterni e trequarti manca forse un ulteriore fantasista che possa permettere di rifiatare maggiormente agli attuali titolari. Nel mirino dei rossoneri è finito un talento che sta facendo parlare mezza Europa.

Milan, clamoroso annuncio da parte dell’obiettivo di mercato!

Su di lui rischia di scatenarsi una vera e propria asta, con diversi estimatori in giro per il globo ma a quanto pare lui preferisce il Milan! La clamorosa dichiarazione d’amore arrivata di recente toglie ogni dubbio. Ci riferiamo a Edon Zhegrova sempre più fiore all’occhiello della grande stagione (soprattutto in Champions) del Lilla.

Il club di Ligue 1 ha battuto Real e Atletico Madrid in Champions e ha imposto il pari alla Juve. I transalpini sono spinti da David (altro talento che vogliono tutti) e dall’esterno kosovaro che gioca dal 2022 col Lilla. Nelle ultime settimane si è parlato di diverse squadre pronte a strapparlo alla concorrenza tra cui anche la Juve. Ma la sua preferenza sembra essere netta. Un po’ a sorpresa sono arrivate le sue parole ai microfoni del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Non ha fatto melina, il classe ’99 ha svelato la preferenza per il suo futuro in maniera netta.

“Mi piace il calcio italiano, seguo sempre le partite dei vostri club come il Milan che mi piace molto ma anche quelle della Juve!” è l’ammissione del kosovaro. Che poi rincara la dose: “In Kosovo ci sono tanti tifosi di Milan, Juve e Inter. Io in Serie A? Perché no? Mi piace tanto il Milan, i like Milan“. Lo scandisce due volte, per togliere ogni dubbio. Miglior dichiarazione d’amore di questa, probabilmente, i tifosi rossoneri non potevano riceverla. Ora sognare si può.