Milan, accuse pesantissime: ecco perché non vincerà lo Scudetto

Accuse pesantissime rivolte al Milan da parte dell’allenatore durante l’intervista: ecco perché i rossoneri non vinceranno lo scudetto

Le due vittorie ottenute contro Monza in campionato prima e contro il Real Madrid in Champions League poi hanno riportato il sereno in casa Milan che può guardare con ottimismo al futuro.

I rossoneri stanno risalendo piano piano la china in campionato e la distanza dalla capolista Napoli, considerato che hanno anche una gara in meno, mentre in Champions League, anche grazie al calendario ora favorevole, c’è la possibilità di arrivare tra le prime otto e staccare il pass diretto per gli ottavi di finale. Dopo alcune nubi che si erano addensate sulla propria panchina, Paulo Fonseca è tornato a respirare e adesso il tecnico portoghese chiede continuità alla sua squadra, visto che dopo la sosta arriva un gran big match contro la Juventus.

La stagione è ancora molto lunga, tutto può accadere ed il Milan può dire la sua anche nella lotta al titolo qualora riuscisse ad inanellare una serie di risultati positivi. Tuttavia, c’è anche chi pensa che i rossoneri non vinceranno lo scudetto quest’anno come ad esempio l’allenatore Stefano Pochesci che nell’intervista concessa a TVPlay.it non ha risparmiato accuse pesantissime alla squadra rossonera, lasciando i tifosi senza parole.

Milan, scudetto impossibile: la sentenza di Pochesci è durissima

Nonostante l’inizio di stagione complicato ed altalenante, il Milan si trova nelle zone nobili della classifica e può ancora ambire a lottare per lo scudetto. Non è di questa idea, però, Stefano Pochesci, ex giocatore ed ora tecnico dell’Avezzano, che nel corso dell’intervista concessa a TVPlay.it, ha lanciato accuse pesantissime nei confronti dei rossoneri e dando una sentenza durissima ai tifosi, affermando come quest’anno il Milan non vincerà lo scudetto.

Per l’allenatore dell’Avezzano il motivo per il quale i rossoneri non possono ambire al tricolore è da ricercare nella mancanza di una società e non ha risparmiato dalle critiche nemmeno uno come Ibrahimovic: “Io sono tifoso del Milan, ma non può essere da Scudetto perché è come la Roma: non ha una società. I campionati si vincono con la gestione, non con la rosa. Se noi stiamo ancora ad ascoltare Ibrahimovic…Non abbiamo capito nulla” ha dichiarato duramente, aggiungendo come Fonseca non lavori tranquillo.

I risultati altalenanti hanno messo spesso e volentieri il tecnico portoghese in discussione e ciò non è un bene per Pochesci che ha sottolineato come per lavorare Sereno l’allenatore rossonero dovrebbe sentire l’appoggio di tutte le componenti della società. Per questo motivo, Pochesci non vede un Milan capace di lottare per lo scudetto, né tantomeno di vincerlo, non risparmiando critiche al calcio italiano, affermando come ormai sia in mano ai procuratori e che ormai quasi tutte le squadre sono in mano a proprietà straniere.