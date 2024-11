Rescissione e vendetta: Hummels resta in Serie A

Tutto pronto, o quasi, per il passaggio di Mats Hummels ai rivali della Roma: la stagione del tedesco comincia a gennaio.

Altra brutta settimana per la Roma che dopo il k.o. del Marcantonio Bentegodi, 3-2 contro l’Hellas Verona padrone di casa, ha subito un’altra battuta d’arresto in campo europeo. 1-1 contro l’Union Saint-Gilloise e passaggio agli ottavi di finale di Europa League che rischia di compromettersi per i giallorossi.

La situazione in casa dei capitolini non è sicuramente delle migliori ma, ancora di più dei risultati, in questo momento ciò che sta facendo discutere è l’impiego di Mats Hummels. Precedentemente uno dei protagonisti della cavalcata che ha visto il Borussia Dortmund arrivare in finale di Champions League e ora un peso per la Roma.

Contro i belgi giovedì scorso doveva giocare titolare, per l’ennesima volta in questa stagione, ma alla fine mister Ivan Juric gli ha preferito Bryan Cristante fuori ruolo al centro della difesa. Insomma, non c’è veramente pace per il vice campione d’Europa che a questo punto potrebbe salutare tutti già a gennaio prossimo. In Serie A qualcun altro è pronto a puntare su di lui.

Calciomercato Serie A, prendono Hummels: ecco la sua prossima squadra

Non era certo scontato che Hummels arrivasse in Serie A diventando subito un punto fermo della Roma, ma non era nemmeno prevedibile che a novembre fosse già così fuori dalle scelte del tecnico. Per questo club e giocatore, a questo punto, non possono che pensare entrambi all’addio, soprattutto perché ad aver messo gli occhi addosso al giocatore ci ha ora pensato Cristiano Giuntoli.

Il direttore sportivo della Juventus lo ha detto e lo ha ribadito: a gennaio arriverà un nuovo difensore. Complice l’infortunio di Bremer che sarà costretto a rimanere fuori fino al termine della stagione. Di nomi ne sono stati sondati tanti e nelle ultime ore si è aggiunto anche quello del tedesco, la Roma può rescindere anticipatamente il suo contratto e liberarlo a costo zero a gennaio.

Per la Juve rappresenterebbe un’opportunità anche la politica societaria è quella di puntare su profili giovani. Tuttavia, in emergenza, potrebbe essere proprio Hummels il primo rinforzo del calciomercato invernale. In alternativa continuano a piacere Radu Dragusin del Tottenham e Jakub Kiwior dell’Arsenal, entrambi giocano poco e sarebbero felici di ripartire altrove. In quel caso, però, i costi per l’acquisto si impennerebbero nettamente. Giuntoli valuta e considera anche l’eventuale operazione low cost dai giallorossi.