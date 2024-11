Rottura con Fonseca, via a gennaio: c’entra la Juventus

Rottura inevitabile con il tecnico Paulo Fonseca, oramai non ci sono più dubbi, va via a gennaio: c’entra la Juventus

Il nuovo anno si avvicina sempre di più. Sono molte, infatti, le squadre che attendono con ansia l’arrivo di gennaio. Per un solo motivo: ovviamente quello che riguarda l’apertura del calciomercato invernale. Tra i club che sono pronti a muoversi, sia in entrata ma soprattutto in uscita, c’è sicuramente il Milan.

Non è da escludere che i rossoneri possano far partire giocatori importanti che non rientrerebbero nei piani tecnici di Paulo Fonseca. Dal suo insediamento al Milan alcuni calciatori hanno avuto non pochi problemi nell’avere un rapporto lavorativo con lui. In primis Rafael Leao che conta più presenze in panchina che da titolare in campo. Il portoghese, però, non è affatto l’unico.

Secondo quanto riportato dal giornalista e conduttore televisivo, Paolo Paganini, nel corso di una intervista rilasciata al canale YouTube di “Calciomercato.it”, ‘Ti Amo Calciomercato‘, pare che il manager lusitano non abbia un ottimo rapporto con un altro elemento della squadra. In questa vicenda potrebbe subentrare la Juventus pronta a fiutare un possibile affare.

Milan, ai ferri corti con Fonseca: può andare alla Juventus

La Juventus osserva, con attenzione, quanto sta accadendo in casa Milan. Soprattutto tra Fikayo Tomori e lo stesso Paulo Fonseca. Paganini, infatti, ha precisato che tra i due non scorre affatto buon sangue e che i loro rapporti sono tutt’altro che idilliaci. Da non escludere, a questo punto, che l’ex Chelsea possa fare le valigie per provare una nuova esperienza. Sempre in Serie A, ma tra le fila dei bianconeri. Giuntoli, infatti, dopo l’arrivo di Kalulu in estate dal Milan intende effettuare un altro colpo.

Il giornalista della Rai, inoltre, ha rivelato che ci sarebbero stati anche dei contatti tra i due club per parlare del difensore della nazionale inglese. L’idea del dirigente bianconero è quella di un prestito, ma si tratta di una soluzione che Cardinale non gradisce affatto. L’idea del ds è quella di riproporre, questa volta a Torino, la coppia formata da Kalulu e Tomori.

Nel caso in cui l’opzione che porta al nativo di Calgary non dovesse andare in porto la Juventus avrebbe comunque un piano “B”. Si tratta di Milan Skriniar che è ad un passo dall’addio al Paris Saint Germain.