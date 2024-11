Addio Juve già a gennaio: se ne va nella Capitale

Sarà un gennaio di fuoco per tanti club che hanno bisogno di rinforzi, scavalcata la Juventus nella corsa al giocatore.

Vittoria nel derby di Torino e supremazia cittadina confermata per la Juventus che, contro i granata, è anche riuscita a mettere via altri tre punti pesanti in chiave classifica. La conferma in Champions League è fondamentale per continuare a costruire una squadra competitiva anche in futuro.

Per questo gennaio sarà un’altra tappa importantissima per la compagine bianconera, il calciomercato invernale offrirà nuove opportunità a tutti i club e la Vecchia Signora dovrà quindi approfittare del momento. Sistemare le defezioni all’interno della rosa può rivelarsi fondamentale per continuare a lottare anche in vista del prosieguo del campionato.

Purtroppo, però, c’è un nome caro all’area scouting juventina che sembra destinato a dire no al progetto firmato Thiago Motta. Nel suo futuro pare esserci il trasferimento nella Capitale, il club sembra essersi infatti già mosso per il suo acquisto: la spesa è da capogiro.

Calciomercato Serie A, Juventus beffata: ecco chi lo prende

La Juve continua a seguirlo da tempo ma fino ad ora non ha ancora avuto la disponibilità economica per andare a trattare con il suo club di appartenenza, lo stesso che nel 2023 ha speso ben 95 milioni per il suo cartellino. Il profilo attenzionato è quello di Randal Kolo Muani del Paris Saint Germain, attaccante duttile nel giro della nazionale francese che con Luis Enrique non sta trovando il giusto spazio. Una follia se si pensa a quanto è stato pagato.

Per questo si è tornati a parlare di una sua possibile partenza anche a gennaio. Ma niente Serie A per lui, anche se fuori dal progetto la valutazione del suo cartellino da parte del PSG rimane alta. Chi pare intenzionato a chiudere il colpo, piuttosto, sembrerebbe essere l’Arsenal. I Gunners hanno leggermente perso terreno in Premier League ma anche loro vogliono ripartire facendolo con un attaccante in più.

Il reparto avanzato è forse un po’ il tasto dolente della rosa allenata da Mikel Arteta e avere un centravanti più o meno di ruolo, come il transalpino, di certo aiuterebbe. L’Arsenal valuta e spera di poter soffiare alla Juventus e al suo staff un nome seguito da tempo. Kolo Muani ha attualmente una valutazione che si aggira intorno ai 40/50 milioni di euro, tuttavia a gennaio potrebbe anche dirigersi a Londra in prestito.