Il gol e l’addio, lascia il Milan e la Serie A: via dopo 24 mesi

Il Milan è pronto a trattare con la Big, addio in vista per il club rossonero: già fissato il prezzo.

Pareggio in trasferta amaro per il Milan che contro il Cagliari non è riuscito ad andare oltre il 3-3, ultima sosta dell’anno lontana dalla zona Champions League per il club di Paulo Fonseca che da quel che sembra pare non riuscire proprio a trovare la sua migliore dimensione. In attesa di capire quando si giocherà il recupero con il Bologna, attualmente il quarto posto dista ben quattro punti.

Dopo l’ottima prova offerta sul campo del Real Madrid, il Diavolo per poco non andava incontro ad un altro brutto scivolone. Nuove critiche nei confronti di mister Paulo Fonseca e malumori che sembrano cominciare a diffondersi sempre di più all’interno del club. E siccome le cose non cambiano, qualcuno starebbe pensando di cambiare casacca.

La stagione altalenante del Milan rischia di essere un problema, non solo per i tifosi che si aspettavano qualcosa in più ma anche per i calciatori che sentono di poter lottare per traguardi ben diversi. Soprattutto il gioiello di questo Milan che proprio durante l’ultimo turno di Champions ha fatto un figurone. Ora il top club è pronto a prenderselo.

Calciomercato Milan, addio ad un big: l’offerta è monstre

E visto che questo Milan sembra avere poco da proporre, davanti ad un’offerta concreta da parte del Real Madrid convincerlo alla permanenza sembra davvero difficile. Sirene spagnole per Tijjani Reijnders che al Bernabeu ha stregato un po’ tutti non solo grazie al goal segnato, inclusi i dirigenti del club madridista che sarebbero ora pronti a fare follie, o quasi, per l’acquisto dell’olandese.

Il Milan ha ormai adottato una politica chiara da anni: nessuno è incedibile a patto che l’offerta presentata sia sufficiente ad esaudire le richieste del club. E, da quel che emerge dalla Spagna, 60 milioni di euro potrebbero bastare per convincere il Diavolo. Maxi plusvalenza in arrivo, dunque, per i rossoneri che hanno acquistato il regista olandese dall’AZ nel 2023 in cambio di 20 milioni di euro.

Oggi vale almeno tre volte tanto ma attenzione perché potrebbe addirittura partire un’asta nei suoi confronti. Reijnders piace al Real, che vuole rinforzare il proprio centrocampo, ma anche al Manchester City che cerca urgentemente sostituti di Rodri. A gennaio qualcuno potrebbe muoversi ma attenzione anche a quello che succederà durante la prossima estate. Il Milan, dal proprio canto, si sta già preparando a trattare.