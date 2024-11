Il sogno si realizza: al posto di Inzaghi, nuovo allenatore per l’Inter

Il contratto di Simone Inzaghi con l’Inter (scadenza 2026) lascia tranquilla la società nerazzurra che però si guarda intorno nel caso in cui il tecnico dovesse decidere di cambiare aria.

Le sirene inglesi non lasciano indifferente l’allenatore dell’Inter che potrebbe presto tentare un’avventura alla guida di una squadra di Premier League con i nerazzurri che dovranno trovare un nuovo tecnico.

Durante le scorse settimane si era parlato di un forte interesse da parte del Manchester United per Simone Inzaghi con l’allenatore dell’Inter che avrebbe declinato la proposta degli inglesi decisi poi a puntare su Amorim. Inzaghi ha un accordo con il club meneghino che scadrà nel giugno del 2026 ma non è completamente da escludere un addio al termine di questo campionato con l’ex Lazio pronto ad una nuova avventura, questa volta all’estero. Sono molte le squadre che lo seguono e l’Inter si troverebbe a dover affrontare il problema panchina in vista della prossima stagione.

Inter, nuova idea per la panchina: i nerazzurri hanno un sogno

Uno dei nomi più caldi per la successione di Simone Inzaghi è quello di Diego Pablo Simeone, allenatore argentino dell’Atletico Madrid che dal 2011 è alla guida dei Colchoneros. Il rapporto tra l’ex centrocampista nerazzurro ed il club spagnolo è da sempre solidissimo ma potrebbe essere giunto il momento della separazione tra le parti.

Simeone non ha mai nascosto la sua volontà di allenare in Italia un giorno con l’Inter che è in cima ai suoi sogni. Il tecnico argentino conosce molto bene il nostro campionato e sarebbe disposto a mettersi alla prova in un nuovo club dopo tanti anni passati alla guida dell’Atletico Madrid.

Il problema per l’Inter è rappresentato dall’alto ingaggio che Simeone percepisce all’Atletico Madrid. Uno stipendio da circa 23 milioni di euro annui che i nerazzurri non potranno riconoscere al tecnico argentino che dovrà fare un forte sacrificio per poter tornare a Milano, questa volta da allenatore. La volontà dell’ex centrocampista di tornare in Italia però potrebbe fare la differenza.

Molto dipenderà anche dai risultati che le due squadre in questione, Inter e Atletico Madrid, otterranno al termine della stagione in corso. Simone Inzaghi potrebbe decidere di lasciare solo in caso di un nuovo successo importante come il secondo scudetto di fila. Per Simeone invece, l’addio potrebbe giungere nel caso in cui l’Atletico Madrid non dovesse riuscire a portare a casa un trofeo in questa annata.