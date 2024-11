Obiettivo folle per l’attacco: tutto su Haaland in estate

L’attaccante norvegese già al centro di movimenti importanti di mercato, ecco che cosa succederà alla fine della stagione

E’ una fase della stagione calcistica piuttosto particolare. Dove tra le squadre più in difficoltà, abbastanza a sorpresa, c’è il Manchester City, reduce da ben quattro sconfitte di fila in tutte le competizioni. Uno score che era decisamente difficile immaginare da parte dei campioni d’Inghilterra, forse alle prese con il peggior momento dell’era Guardiola.

Sconfitta in League Cup contro il Tottenham, quindi quella in campionato con il Bournemouth, in Champions League contro lo Sporting e di nuovo in campionato contro il Brighton. Scatta l’allarme rosso, per una situazione da provare a raddrizzare quanto prima, ci si attende dopo la pausa un City che torni a essere brillante ed efficace. In cui, comunque, c’è qualcuno che sta continuando a rendere ad alti livelli ed è il solito Erling Haaland.

Il norvegese è a quota 15 gol in 16 presenze, abbondantemente entro i suoi standard, anche se pure per lui ci sono stati momenti duri ultimamente. Come quello del rigore sbagliato a Lisbona, episodio che ha confermato che ogni tanto anche lui è umano e fallibile. Ma di certo, ognuno vorrebbe averlo alle proprie dipendenze. Difficile pensare di strapparlo al City, ma un top club intende provarci e ha già una strategia precisa per la prossima estate.

Il Real Madrid punta tutto su Haaland: la strategia che riguarda anche Vinicius

Al Real Madrid, l’esperienza di Mbappe non si sta rivelando fin qui stratosferica. Per il nuovo ciclo dei ‘Blancos’, forse, il francese da solo non basta o comunque c’è necessità di riportarlo più sull’esterno e non usarlo da prima punta. Ecco perché Florentino Perez vuole Haaland ed è pronto a sacrificare Vinicius.

Nel corso della lunga intervista del giornalista Carlo Pellegatti nel podcast di ‘Cronache di Spogliatoio’, è arrivata, da parte del giornalista, una rivelazione piuttosto importante. Il Real vorrebbe cedere Vinicius in Arabia, approfittando del fatto che dalla Saudi League sarebbero disposti a un’offerta indecente per il brasiliano: in estate, si parlava addirittura di 500 milioni di euro. Con quella cifra, quindi, si andrebbe a bussare alla porta dei ‘Citizens’ per Haaland. Uno scenario di fantamercato? Forse, ma con il Real Madrid, che ai colpi di teatro ha abituato nel corso degli anni, mai dire mai.