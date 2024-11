Osimhen alla Juventus: la svolta è arrivata

Il futuro del centravanti di proprietà del Napoli può essere alla Juventus: la rivelazione bomba su Osimhen lascia di stucco i tifosi

Sono stati mesi movimentati quelli che, la scorsa estate, hanno riscritto il futuro di Victor Osimhen. Un futuro lontano da Napoli, una piazza che gli ha dato modo di diventare grande, di mettere in mostra le sue doti indiscutibili di bomber. Ora come ora, però, il nazionale nigeriano si sta godendo un momento d’oro in Turchia.

Dopo il braccio di ferro per la cessione dell’attaccante che in estate piaceva soprattutto in Premier League – Chelsea – ma anche PSG, alla fine con un rinnovo ad hoc Osimhen ha lasciato allo scadere Napoli per accasarsi al Galatasaray. Una decisione inevitabile, in azzurro non poteva rimanere: ed il prestito in Turchia apre, effettivamente, a scenari futuri davvero pazzesco per la punta 25enne. Diverse le squadre che seguivano e stanno tutt’ora valutando un assalto all’attaccante dei proprietà del Napoli.

Il giornalista Buchi Laba, su ‘X’, ha lanciato la bomba. Victor Osimhen via a titolo definitivo dal Napoli e dal Galatasaray, dove in prestito sta facendo benissimo. Già nel mese di gennaio, uno scenario che rischia di coinvolgere pure la Juventus che alla punta nigeriana ha già pensato seriamente nei mesi scorsi.

Juve, ci risiamo: così arriva Osimhen

Laba ha parlato di una possibilità concreta che, nel mese di gennaio, quattro club possano effettivamente farsi avanti per tentare Osimhen e fare un’offerta che convinca il Napoli a cederlo a titolo definitivo. Tra questi sembrerebbe potervi essere la Juventus che da tempo cerca un grande attaccante alternativo a Vlahovic e che non ha mai smesso di guardare con interesse alle prestazioni del centravanti nigeriano

“Quattro società hanno contattato il Napoli per trattare l’acquisto di Victor Osimhen. Sono disposti a pagare la nuova clausola rescissoria da 75 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro)”. Uno scenario incredibile per il mese di gennaio che, tuttavia, difficilmente si concretizzerà nelle prime settimane del 2025. Il motivo è presto detto: “Ciò non accadrà perché Victor ha dato la sua parola al Galatasaray, non se ne andrà a gennaio 2025. Ma a giugno sarà una follia“, ha chiuso così il suo intervento social il giornalista che, dunque, ha aperto al clamoroso colpo di scena in vista della prossima estate.

E la Juventus rimane in primissimo piano, interessata al classe ’98 che potrebbe diventare il nome più appetito per l’attacco di diverse grandi squadre. Osimhen, al momento, ha racimolato numeri mostruosi in Turchia: 8 presenze tra campionato e coppe con il Galatasaray, con 6 gol e ben 4 assist vincenti in questi primi mesi lontano da Napoli.